Брюшной тиф и холера: чем грозит употребление немытых овощей и фруктов

— Обратите внимание на то, чем промываете овощи и фрукты. В идеале надо использовать не ту губку, которой вы моете посуду, а специальную, хранящуюся отдельно и стерильно. Также, когда протираете плоды, используйте одноразовые полотенца. Хранить овощи и фрукты следует отдельно от мясных изделий.