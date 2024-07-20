Брюшной тиф и холера: чем грозит употребление немытых овощей и фруктов

По словам инфекциониста Александра Арбузова, мыть стоит все овощи, ягоды, фрукты без исключения. Даже те, что выросли на вашем дачном участке.
— На поверхности в любом случае скапливаются бактерии, вредные микроорганизмы. Ведь все плоды растут в открытой среде, где они активно размножаются. Поэтому даже свой огород может быть опасным, — рассказал эксперт.
Интоксикация организма приводит к нарушению работы почек, сердца и печени. В худшем случае из-за бактерий могут развиться такие инфекции, как серозный менингит, брюшной тиф, холера.
— Если есть переживания по поводу того, что воды недостаточно для тщательной промывки, можно обратить внимание на дополнительные гаджеты, — отметил Арбузов.
Например, за 1500 рублей на маркетплейсах продается специальная ультразвуковая машинка для промывки — она тщательно дезинфицирует каждый плод. Еще есть специальная сушилка и тазик со щеткой для мытья — комплект стоит до 1000 рублей.
— Средство для мытья овощей и фруктов ищите обязательно с натуральным составом, — добавил врач.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Мардан Латифов, врач-терапевт:
— Обратите внимание на то, чем промываете овощи и фрукты. В идеале надо использовать не ту губку, которой вы моете посуду, а специальную, хранящуюся отдельно и стерильно. Также, когда протираете плоды, используйте одноразовые полотенца. Хранить овощи и фрукты следует отдельно от мясных изделий.