Брюллов, Кустодиев, Дюрер. Какие выставки покажут музеи в 2025 году

ГМИИ им. А. С. Пушкина
3 февраля — 30 марта, Главное здание: «Возвращение воина. Уникальная италийская фреска IV в. до н.э.».
В завершение масштабного реставрационного исследования проект расскажет о памятнике мировой культуры из собрания Воронежского областного художественного музея — античной фреске IV в. до н.э., которую обнаружили при раскопках в области Кампания (Италия) и в ХIХ веке приобрели для коллекции университетского музея. В России подобных фресок больше нет.
3 марта — 22 июня, Главное здание: «Вернуть будущему. К истории шедевров, утраченных и сохраненных во Второй мировой войне».
Это рассказ о судьбе мировых шедевров, пострадавших во время пожаров в берлинском бункере Фридрихсхайн в мае 1945 года, после которых они были отправлены на реставрацию в ГМИИ им. Пушкина. Дополнят экспозицию работы современного художника, посвященные утраченным во время войны памятникам русского искусства.
Первая половина 2025 года, Галерея искусства стран Европы и Америки: «Энгр, Делакруа, Домье и другие…».
Выставка соберет полторы сотни графических работ европейских мастеров ХIХ столетия из богатого собрания французского рисунка, хранящегося в музее. Большая часть произведений будет демонстрироваться впервые.
Осень 2025 г.: масштабная выставка работ из крупнейшего художественного собрания России — коллекции князей Барятинских.
Проект представит произведения самых ярких авторов европейской школы живописи ХVII—XIX веков, среди которых — Альбрехт Дюрер, Каспар Давид Фридрих, Лука Джордано.
Третьяковская галерея
21 января — 13 апреля, Новая Третьяковка: «Формула бесконечности».
Первая масштабная ретроспективная выставка Франсиско Инфанте-Арана — русского художника из семьи испанского политэмигранта — расскажет о ведущей фигуре отечественного искусства второй половины ХХ в. В проекте будут представлены 200 работ мастера — с 1960-х годов до настоящего времени. В собрании ГТГ хранятся более 400 объектов, картин, рисунков и фото автора, а также артефакты, которые он создавал с женой Нонной Горюновой. В рамках выставки запланировано воспроизведение инсталляции «Мастерская Франсиско Инфанте», объемная модель которой также находится в фондах Третьяковки.
Весна 2025 года: «1418 дней».
Выставку составят 250 уникальных произведений искусства и архивных материалов, посвященных Великой Отечественной войне.
Весна 2025 года, Новая Третьяковка: «Путь на Восток».
Впервые Третьяковка в полном объеме покажет ориентальную часть своего собрания. Это будет повествование о русских художниках, работавших в Центральной Азии в ХХ столетии. Работы вдохновлены колоритом дальних стран и демонстрируют объединение разных культур в искусстве.
Лето 2025 года: «Карл Брюллов».
ГТГ примет эстафету от Русского музея, где выставка к 225-летию великого художника открылась минувшей осенью. В экспозиции можно будет увидеть одно из главных полотен Брюллова — «Последний день Помпеи», которое недавно вернулось из реставрационных мастерских, а также малоизвестные религиозные работы художника, связанные с росписью Исаакиевского собора.
Инженерный корпус: «Борис Кустодиев».
Выставка покажет 200 произведений Кустодиева о дореволюционной жизни России. В отличие от экспозиции в Суздальском музее-заповеднике, открывшейся в декабре 2024 года, проект ГТГ будет более масштабным и монографическим. Произведения расположатся на двух этажах Инженерного корпуса.
Корпус на Кадашёвской набережной: «Илья Машков».
Экспозиция представит полторы сотни работ сооснователя и участника художественного объединения «Бубновый валет», участника «Мира искусства», а также материалы его фотоархива.
Эрмитаж
30 апреля — 24 августа, Пикетный зал Зимнего дворца: «Божественный Микеланджело и его современники».
В России находится лишь одна скульптура Микеланджело — «Скорчившийся мальчик». Вокруг нее и выстроится экспозиция, приуроченная к 550-летию великого творца.
30 апреля — 7 сентября, Манеж Малого Эрмитажа: «Мода Ар Деко. Из коллекции Назима Мустафаева».
Экспозиция, составленная из предметов частного собрания, привлечет в первую очередь внимание женщин. Ведь и посвящена она женской моде 1920-х — начала 1930-х годов. Но окружать экспонаты будут произведения изобразительного и прикладного искусства из коллекции музея.
7 мая — 7 сентября, Главный музейный комплекс: «Федор Федорович Нотгафт и его коллекция. Из жизни военного Эрмитажа».
Проект из 150 экспонатов откроют к 80-летию Победы и посвятят Нотгафту — искусствоведу, издателю, коллекционеру, умершему в 1942 году во время блокады. Это и посвящение Эрмитажу, который спас и сохранил наследие Нотгафта: живописные и графические работы, рисунки, книги, альбомы с открытками…
Конец июня, Николаевский зал Зимнего дворца: «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря».
Одна из главных выставок года представит европейскую историю поединков, начиная с античности.
Октябрь 2025 года: «Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма».
Выставка приурочена к 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй". И это будет лишь часть крупномасштабного проекта Эрмитажа, посвященного буддийскому искусству.
Декабрь 2025 — март 2026, Николаевский зал Зимнего дворца: «Искусство портрета. Личность и эпоха».
Глубокий философский проект посвящен всемирной истории портрета, эволюции жанра. Это масштабная перспектива от ХХ в. до н.э. до ХХI в. От алтайских масок и статуй Древнего Египта до современных произведений.
Русский музей
Май 2025 года «Страна Побед».
Монументальный проект расскажет не только о периоде 1941 — 1945 годов, но и о подвигах Александра Невского, Александра Суворова. И о победах россиян сегодня.
Июнь 2025 года «Наш авангард. Великий эксперимент русского искусства».
Малевич, Кандинский, Шагал etc. Выставка обещает стать хитом. Русский музей обладает самой большой в России коллекцией русского авангарда. Будет представлено более 400 произведений начала ХХ в.
«Душа народа»
Громкая персональная выставка продемонстрирует более 200 произведений Михаила Нестерова — живописца, портретиста, создателя икон, участника Товарищества передвижных выставок и общества «Мир искусства».
«Александр Дейнека»
Персональная выставка представителя советского реалистического искусства покажет и шедевры живописи, 47f и мозаичные работы художника.
«Айвазовский и великие русские маринисты»
Проект объединит выдающиеся морские пейзажи одного из самых известных маринистов ХIХ века Ивана Айвазовского, родившегося и умершего в Феодосии, и работы его современников.
Мраморный дворец: «Лапа на счастье».
В экспозиции, которая расположится на двух этажах Мраморного дворца, Русский музей впервые обратится к «собачьей» теме в отечественной живописи, графике и скульптуре.