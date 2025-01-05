Брюллов, Кустодиев, Дюрер. Какие выставки покажут музеи в 2025 году

Первая масштабная ретроспективная выставка Франсиско Инфанте-Арана — русского художника из семьи испанского политэмигранта — расскажет о ведущей фигуре отечественного искусства второй половины ХХ в. В проекте будут представлены 200 работ мастера — с 1960-х годов до настоящего времени. В собрании ГТГ хранятся более 400 объектов, картин, рисунков и фото автора, а также артефакты, которые он создавал с женой Нонной Горюновой. В рамках выставки запланировано воспроизведение инсталляции «Мастерская Франсиско Инфанте», объемная модель которой также находится в фондах Третьяковки.