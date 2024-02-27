Брутальное «мяууууу»: Фотоловушка засняла песню снежного барса, который ищет подружку

Как пояснили в нацпарке, такой любовный зов разносится на много километров, так самки и самцы ищут друг друга. Кроме того, кошачьи оставляют мочевые метки на скалах и земле, чтобы обозначить присутствие поблизости. Брачные игры барсов не зря так радуют зоологов, ведь эти животные внесены в Красную книгу России и ещё ряда стран как исчезающий вид.