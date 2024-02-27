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Брутальное «мяууууу»: Фотоловушка засняла песню снежного барса, который ищет подружку

Впервые на территории Республики Алтай удалось снять на камеру брачный зов снежного барса. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Сайлюгемского национального парка.

«На ночных кадрах ирбис несколько раз громко истошно мяукает, как мартовский кот, обходит стоящее дерево и удаляется», — говорится в описании к ролику.

Как пояснили в нацпарке, такой любовный зов разносится на много километров, так самки и самцы ищут друг друга. Кроме того, кошачьи оставляют мочевые метки на скалах и земле, чтобы обозначить присутствие поблизости. Брачные игры барсов не зря так радуют зоологов, ведь эти животные внесены в Красную книгу России и ещё ряда стран как исчезающий вид.

А ранее учёные из нацпарка «Земля леопарда» впервые получили видео с амурским тигром на фоне Владивостока — очертания города и знаменитых мостов. Полосатый хищник сначала прошёл мимо, но после, принюхавшись, решил отдохнуть на хорошо прогреваемом месте.