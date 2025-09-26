Росстандарт принял новый ГОСТ для пива

Новый ГОСТ предлагает более четкое определение понятия «пиво», говорит господин Бриман. Это должно помочь избежать миграции в сегмент напитков других категорий. Пивом по принятому стандарту может называться только пивоваренная продукция, этиловый спирт в которой образовался через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов. Добавление спирта, ароматизаторов и т. п. не допускается. Сейчас последней оговорки нет. Еще одним нововведением стало расширение перечня солодов для производства пива. Пивовары могут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие солоды, а не только ячменный и пшеничный, поясняет господин Мамонтов.