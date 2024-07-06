Брокколи и не только: названы пять овощей для здоровья и похудения

Брокколи
Брокколи содержит много клетчатки, что делает этот овощ отличным дополнением к любой диете. Брокколи, богатая антиоксидантами и фитонутриентами, обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме. Капуста улучшает пищеварение, способствует насыщению и регулирует уровень сахара в крови.
Отличным решением станет включение брокколи в утренние блюда: капусту можно добавлять в омлеты, яичницу-болтунью или есть как гарнир.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста, богатая пищевыми волокнами, витаминами и антиоксидантами, укрепляет пищеварительную систему и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Ее противовоспалительные свойства помогают бороться с окислительным стрессом в организме, улучшая общее самочувствие.
Доктор Дейдон отметил, что этот зеленый овощ способствует процессам детоксикации и снижает уровень маркеров воспаления в организме. Брюссельскую капусту можно обжаривать вместе с яйцами, добавлять в омлет на завтрак или смешивать с зеленым смузи.
Морковь
Морковь, известная ярким цветом и хрустящей текстурой, является не только вкусным дополнением к блюдам, но и очень полезным овощем.
— Морковь содержит бета-каротин и пищевые волокна, благотворно влияет на здоровье пищеварительной системы, — отметил диетолог.
Можно добавить тертую морковь в йогуртовое парфе, приготовить из нее утренний смузи или омлет с овощами.
Шпинат
В составе шпината витамины, минералы, много клетчатки и антиоксиданты, при этом очень мало калорий. Можно обжарить эту листовую зелень для приготовления омлета на завтрак, добавить ее в зеленый сок или смузи.
Батат
Содержащиеся в батате растворимые и нерастворимые волокна играют важную роль в контроле аппетита, снижая резистентность к инсулину.
— Поэтому батат полезен для людей, которые хотят улучшить свой обмен веществ, — рассказал диетолог.
Можно добавить запеченный сладкий картофель в буррито на завтрак, в смузи с бананом и миндальным молоком или в окрошку.