Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя

Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о новом замужестве. Она выложила новый пост в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), где сообщила, что «вышла замуж за саму себя».
42-летняя певица записала видео в шелковой ночнушке и белой фате с кружевом. «День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала», — написала она в подписи.
Комментарии ко всем публикациям на странице знаменитости всегда закрыты, поэтому неизвестно, как расценили подобное заявление ее поклонники.
На днях портал In Touch сообщил, что 38-летний Пол Ричард Солиз, домработник певицы, собирается сделать ей предложение. «У Бритни шоры на глазах. Если никто не сможет отговорить ее, Пол станет следующим Кевином Федерлайном, только в десять раз хуже», — заявил инсайдер.
Солиз и Спирс познакомились в 2022 году, когда она наняла его для проведения работ в доме. По данным Page Six, ранее его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2022-м Солиза признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Среди обвинений было и оставление ребенка в опасности, но позже его сняли за недостатком доказательств. При этом при найме артистка и ее помощники не проверили информацию о Солизе.
О возможных отношениях между Спирс и Солизом стало известно в мае этого года. Якобы их роман начался сразу после расставания певицы с Сэмом Асгари. В начале мая папарацци засняли их у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе после ссоры в номере. На кадрах Бритни Спирс запечатлена в нижнем белье, покрывале и с подушкой в руках, а на коленях ее были свежие ссадины. В августе фотографы снова заметили пару вместе — в SoHo House в Малибу. В сентябре в интервью Us Weekly Солиз назвал Спирс «феноменальной женщиной».
Оказалось, что на момент публикации скандальных фотографий в мае мужчина был женат. 36-летняя Николь Мансилла рассказала Daily Mail, что у него в общей сложности девять детей, пятеро из которых — их общие. Она обвинила супруга в измене с поп-звездой, а в начале октября она подала на развод после восьми лет брака. Спустя пару дней Page Six со ссылкой на тещу Солиза сообщил, что тот забрал трех общих детей у своей жены и перевез их в особняк Бритни Спирс.
Ранее Спирс состояла в отношениях с Джейсоном Александром, с которым знакома с детства. Но первый брак звезды продлился недолго: уже на третий день после его заключения стало известно о расставании. После Спирс вышла замуж за Кевина Федерлайна, но в 2007 году они разошлись. У них есть двое сыновей — Шон Престон и Джейден Джеймс, которые почти не общаются с матерью. Со своим третьим мужем Сэмом Асгари певица познакомилась в 2016 году на съемках своего клипа. 9 июня 2022 года они поженились, а спустя 14 месяцев расстались. Позже Спирс обвинила мужа в том, что с самого начала их отношений он «тайно работал» на ее отца и предоставлял тому сведения о ней, которые помогали удерживать опеку. Их развод был урегулирован в мае этого года.