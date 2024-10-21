Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя

Ранее Спирс состояла в отношениях с Джейсоном Александром, с которым знакома с детства. Но первый брак звезды продлился недолго: уже на третий день после его заключения стало известно о расставании. После Спирс вышла замуж за Кевина Федерлайна, но в 2007 году они разошлись. У них есть двое сыновей — Шон Престон и Джейден Джеймс, которые почти не общаются с матерью. Со своим третьим мужем Сэмом Асгари певица познакомилась в 2016 году на съемках своего клипа. 9 июня 2022 года они поженились, а спустя 14 месяцев расстались. Позже Спирс обвинила мужа в том, что с самого начала их отношений он «тайно работал» на ее отца и предоставлял тому сведения о ней, которые помогали удерживать опеку. Их развод был урегулирован в мае этого года.