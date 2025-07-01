Британскую монархию решили оставить без любимого транспорта покойной королевы

Любимый вид транспорта королевы Елизаветы II, королевский поезд, подошел к концу и будет выведен из эксплуатации. Этот поезд использовался для перевозки членов королевской семьи по британской железнодорожной сети с 1840 года, но его обслуживание и хранение становилось все более дорогостоящим, пишет The Guardian. Подвижной состав, существовавший с 1980-х годов, нуждается в обновлении для современных железнодорожных сетей, и два новых вертолета, более экономичных по расходу топлива, являются подходящей альтернативой.
Нынешний королевский поезд был введен в эксплуатацию к серебряному юбилею королевы Елизаветы II в 1977 году, рассказывает Sky News. Этот поезд ведет один из двух локомотивов — 67006 «Royal Sovereign» или 67005 «Queen’s Messenger». В этих локомотивах используется экологически чистое биотопливо, получаемое из отходов растительного масла.
Джеймс Чалмерс, хранитель королевской казны, отмечает: «Королевский поезд, конечно, был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий, его любили и о нем заботились все, кто имел к нему отношение. Но, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым. Точно так же, как многие аспекты работы королевского дома были модернизированы и адаптированы к современному миру, пришло время попрощаться с нами, поскольку мы стремимся быть дисциплинированными и последовательными в распределении финансирования».
Чалмерс рассказал, что в настоящее время ведутся поиски долгосрочного пристанища для исторических частей поезда.
Ежегодные королевские счета за 2024−25 годы, опубликованные в понедельник, показывают, что суверенный грант, который распределяется Казначейством для финансирования официальных обязанностей королевской семьи, останется на уровне 86,3 млн фунтов стерлингов четвертый год подряд.
Грант будет увеличиваться до 132 миллионов фунтов стерлингов ежегодно в период с 2025 по 2027 год. Отчасти это делается для того, чтобы воспользоваться рекордной прибылью от оффшорной ветряной электростанции королевской собственности, которая за последний финансовый год достигла 1,1 млрд фунтов стерлингов, а также для покрытия оставшихся 100 млн фунтов стерлингов расходов на последние два года 10-летней реконструкции Букингемского дворца стоимостью 369 млн фунтов стерлингов.
Отчеты также показывают, что дорожные расходы королевской семьи выросли на 500 000 фунтов стерлингов до 4,7 млн фунтов стерлингов, а расходы на заработную плату выросли на 2 млн фунтов стерлингов до 29,9 млн фунтов стерлингов.
Количество поездок стоимостью более 17 000 фунтов стерлингов увеличилось с 24 в 2023−24 годах до 43 в 2024−45 годах, а общая сумма расходов достигла 2,7 млн фунтов стерлингов. Дорожные расходы во время государственного визита короля и королевы на Самоа обошлись в 401 000 фунтов стерлингов из государственных средств.
В рамках программы устойчивого развития один из королевских Bentley теперь работает на биотопливе, а другой в этом году будет переведен на другое топливо, и в настоящее время рассматривается возможность перехода на электромобили.
Отдельные отчеты, также опубликованные в понедельник, показывают, что герцогство Корнуолл, которое обеспечивает принцу Уильяму частный доход в размере почти 23 миллионов фунтов стерлингов в год, откажется от арендной платы для общественных организаций, таких как фонды защиты дикой природы и приют для бездомных в Сент-Петроке, и снизит арендную плату для местных благотворительных организаций на 50%.