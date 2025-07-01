Британскую монархию решили оставить без любимого транспорта покойной королевы

Джеймс Чалмерс, хранитель королевской казны, отмечает: «Королевский поезд, конечно, был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий, его любили и о нем заботились все, кто имел к нему отношение. Но, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым. Точно так же, как многие аспекты работы королевского дома были модернизированы и адаптированы к современному миру, пришло время попрощаться с нами, поскольку мы стремимся быть дисциплинированными и последовательными в распределении финансирования».