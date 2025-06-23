Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение логотипа

«Министры потратили более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 700 тысяч долларов — ред.) из денег налогоплательщиков на “бесполезную” переделку сайта правительства, которая, по словам критиков, представляет собой не более чем смену цвета и перемещение точки… Изменения были заказаны в рамках “обновления бренда” по контрактам на общую сумму 532 тысячи фунтов стерлингов (714 тысяч долларов — ред.)… В новом логотипе традиционная чёрная шапка (сайта — ред.) стала синей, а точка — бирюзовой», — говорится в сообщении.
По данным издания, обновлённый логотип должен быть запущен уже в июне. Как пишет газета, дорогостоящие изменения уже подверглись насмешкам со стороны госслужащих, некоторые из которых назвали новый логотип «безвкусным», «дешёвым» и «абсолютно ужасным».
«Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает быть поражающим… Трата более 500 тысяч фунтов стерлингов на изменение логотипа на правительственном сайте является буквальной шуткой над налогоплательщиками», — приводит издание слова бывшего председателя британской популистской партии Reform UK Зиа Юсуфа.