Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение логотипа

«Министры потратили более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 700 тысяч долларов — ред.) из денег налогоплательщиков на “бесполезную” переделку сайта правительства, которая, по словам критиков, представляет собой не более чем смену цвета и перемещение точки… Изменения были заказаны в рамках “обновления бренда” по контрактам на общую сумму 532 тысячи фунтов стерлингов (714 тысяч долларов — ред.)… В новом логотипе традиционная чёрная шапка (сайта — ред.) стала синей, а точка — бирюзовой», — говорится в сообщении.