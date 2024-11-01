Британский словарь Collins назвал слово года

Британская газета Guardian писала в июле, что избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей, сменил имидж своих соцсетей на ярко-зеленый цвет, который ассоциируется с альбомом Charli XCX, после того как певица положительно охарактеризовала Харрис словом «brat» в своих соцсетях.