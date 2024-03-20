Британский путешественник Крис Браун отправился на яхте к точке Немо

У мореплавателей только и разговоров, что о точке Немо. И о том, как до нее добраться. Находится это место посреди Тихого океана, южнее острова Пасхи. Эта условная метка на карте максимально удалена от любой суши, за что ее ласково называют точкой максимального одиночества. Испытать это одиночество на себе теперь собирается британский предприниматель Крис Браун (Chris Brown). И если у него все получится, он станет первым представителем своей страны, совершившим экспедицию к точке Немо.