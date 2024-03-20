Британский путешественник Крис Браун отправился на яхте к точке Немо

У мореплавателей только и разговоров, что о точке Немо. И о том, как до нее добраться. Находится это место посреди Тихого океана, южнее острова Пасхи. Эта условная метка на карте максимально удалена от любой суши, за что ее ласково называют точкой максимального одиночества. Испытать это одиночество на себе теперь собирается британский предприниматель Крис Браун (Chris Brown). И если у него все получится, он станет первым представителем своей страны, совершившим экспедицию к точке Немо.
Чтобы добраться до заветного пункта назначения, Крис Браун сперва думал воспользоваться гоночной яхтой, но потом все же предпочел более безопасный и надежный вариант — экспедиционную яхту Hanse Explorer. На ней он вместе со своим 32-летним сыном Микой отправился из чилийского Пуэрто-Монта в сторону точки Немо.
До ближайшей земли из «точки тотального одиночества» — 2700 километров. Но такая удаленность предпринимателя не пугает. Ранее он уже достиг пяти из восьми континентальных полюсов недоступности Земли и считает, что новое путешествие будет не опаснее, чем его экспедиции в Африку или Антарктиду. Единственное, чего он опасается, так это того, что будет находиться в тысячах километров от суши и от любого судоходного пути. Поэтому если с яхтой возникнут проблемы, помощь придет нескоро.
Крису Брауну не привыкать пускаться в самые отчаянные путешествия. Он был одним из тех, кто купил билет на батискаф «Титан», затонувший на дне Атлантического океана. От участия в той экспедиции Браун отказался в последний момент — после того как узнал, что подводная лодка будет управляться с помощью игровой консоли.
Экспедиция Брауна — это не просто путешествие ради путешествия, на месте исследователь намерен собрать образцы воды, чтобы проверить количество микропластика в тысячах километрах от ближайших человеческих поселений.
Точка Немо, к слову, та еще свалка. Правда, мусор тут в основном космический, это остатки затопленных в разное аппаратов, в том числе российской станции «Мир». Но есть и вполне земные отходы, их сюда приносит многочисленными течениями.