Британский математик создал формулу идеального завтрака на «шведском столе»

Первое блюдо должно быть горячим. На тарелке должны быть тост, яйца, фасоль, два кусочка бекона и две колбаски (мясные или овощные). Через 16 минут, как утверждает математик, нужно съесть вторую, чтобы улучшить пищеварение. Это два ломтика копченого лосося, две порции фруктов, выпечка (одно изделие), один йогурт и миска хлопьев.