Британский математик создал формулу идеального завтрака на «шведском столе»

Британский математик из Оксфордского университета, доктор Том Кроуфорд, разработал формулу идеального завтрака на «шведском столе». Об этом пишет Daily Mail.
Докор Кроуфорд выделил шесть ключевых ингредиентов для идеального завтрака, в том числе тип и количество еды, время пребывания за столом и пережевывания пищи. Все эти переменные представлены в формуле, а оптимальное решение основано на привычках среднего отдыхающего.
Ученый пришел к выводу, что на «шведском столе» завтрак должен начинаться ровно в 8:17 и включать в себя две тарелки еды.
Первое блюдо должно быть горячим. На тарелке должны быть тост, яйца, фасоль, два кусочка бекона и две колбаски (мясные или овощные). Через 16 минут, как утверждает математик, нужно съесть вторую, чтобы улучшить пищеварение. Это два ломтика копченого лосося, две порции фруктов, выпечка (одно изделие), один йогурт и миска хлопьев.
По словам Кроуфорда, он задумался над формулой идеального завтрака после исследования, которое показало, что четверть британцев откладывают свои планы на день из-за переедания на «шведском столе».
Ранее эксперт лаборатории «Гемотест», врач Денис Банный рассказал, что пищеварительная система человека максимально эффективно работает именно утром. В связи с этим пропускать завтрак не стоит. Вместе с тем в некоторых случаях он может быть через два-три часа после пробуждения.
Айгуль Сабитова