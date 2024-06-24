Британский художник установил инсталляцию перед собором в Солсбери

Инсталляция выглядит как небольшой дом, сползающий в море с обрыва, и посвящена угрозе эрозии британских берегов из-за глобального потепления. Она называется «Вид на море», ее автор — Хилари Джек, художница из Солфорда.
Сюжет произведения — не выдумка: как объясняет художница газете The Guardian, море активно размывает побережье Норфолка, и некоторые дома, стоящие на краю, вот-вот обрушатся в воду.
Хилари не впервые обращается к теме экологии: другая ее работа, «Бирюзовый пакет на дереве» — это бронзовая скульптура полиэтиленового пакета, застрявшего в ветвях. Ее художница разместила в одном из зданий Солсберийского собора. Арт-объекты — части большой выставки «Наша Земля».
«Вид на море» в самом деле вызвал реакцию местных жителей, но к проблемам экологии она отношения не имеет. Солсберийцы называют ее горой старого мусора и требуют убрать произведение с лужайки: по их мнению, арт-объект портит вид на знаменитые шпили собора. Один из жителей, Питер Дарлинг, возмущается: «К нам приезжают туристы, их впечатляет наш собор и они хотят красиво его сфотографировать. Видимо, путь приезжают в другой раз?».
Другой житель, Уильям Казинс, считает скульптуру оскорбительной грудой дерева и признается, что поначалу все ждал, когда ее подожгут: он был уверен, что это костер. Внимание к проблемам побережья, на его взгляд, куда лучше привлекли бы красивые цветные фотографии на плакатах и комментариями от домовладельцев, чьи жилища скоро упадут.
В соцсетях инсталляцию обозвали «горой стружки», «пятном на газоне» и «такое бы выстругал мой батя на заднем дворе из лишнего хлама». Впрочем, критикуют работу не все. Один из пользователей отметил, что собор давно позитивно относится к современному искусству на своей территории: «Кому-то понравится, а кому-то нет. Главное, что инсталляция тут ненадолго. А выбрать такой ракурс на собор, где ее не видно, очень легко». Другой пользователь отметил, что главная задача современного искусства — вызвать дискуссию, и объект с этим уже справился.
Арт-куратор собора Бет Хьюз объясняет свою позицию: «Где, как не в соборе, обсуждать проблемы и думать о будущем? Художники стараются привлечь наше внимание к важным проблемам, и делают это разными способами».
Сам художник реагирует на критику так: «Я привык, что публика часто недовольна современным искусством. Мне хотелось поговорить об угрозе наводнений и эрозии, об опасности, нависшей над прибрежными городками. К сожалению, жителей Солсбери, видимо, волнует только красивый ракурс на их собор, а на угрозы чужой жизни им плевать».
Еще один представитель собора сообщает, что организаторы выставки рады тому, что смогли привлечь внимание к проблеме, и каждый год выбирают разные темы для обсуждения, потому что проблем с окружающей средой в мире много. Кроме того он надеется, что необычная подача найдет отклик у более юной аудитории — молодым посетителям предлагают написать свое мнение о проблеме прямо внутри скульптуры.
Другая необычная современная британская художница, Харриет Ричардсон, занимается вопросами человеческой коммуникации. В отдельном материале рассказывали, как она сходила на сто свиданий за один день.
Георгий Мазуркевич