Британский художник установил инсталляцию перед собором в Солсбери

В соцсетях инсталляцию обозвали «горой стружки», «пятном на газоне» и «такое бы выстругал мой батя на заднем дворе из лишнего хлама». Впрочем, критикуют работу не все. Один из пользователей отметил, что собор давно позитивно относится к современному искусству на своей территории: «Кому-то понравится, а кому-то нет. Главное, что инсталляция тут ненадолго. А выбрать такой ракурс на собор, где ее не видно, очень легко». Другой пользователь отметил, что главная задача современного искусства — вызвать дискуссию, и объект с этим уже справился.