Британский депутат назвала Минск частью России в интеллектуальной телевикторине

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента от партии «зеленых» Карла Деньер назвала Минск частью России, отвечая на вопрос в интеллектуальной телеигре University Challenge, которая транслируется вещательной корпорацией Би-би-си.
В ходе передачи команде, состоящей из выпускников Даремского университета и возглавляемой Деньер, был задан вопрос: «Какой российский город — самый густонаселенный к северу от Полярного круга — был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах, чтобы служить естественным незамерзающим морским портом для страны?» Журналистки София Смит Галер и Трейси Маклеод в качестве варианта предложили Минск. Деньер согласилась с их версией и дала окончательный ответ как лидер команды.
Ведущий шоу Амол Раджан рассмеялся и сообщил им, что «Минск — это столица Белоруссии». «Правильный ответ — Мурманск», — добавил он. Несмотря на это, команда Деньер победила в полуфинале представителей Тринити-колледжа Кембриджского университета и вышла в финал, где сразится с выпускниками Кибл-колледжа Оксфордского университета.
40-летняя Деньер окончила Даремский университет в 2009 году. В последнем рейтинге Good University Guide, составляемом газетами The Times и The Sunday Times с 1993 года, вуз вошел в тройку лучших британских университетов.