Британский архитектор разработал сферические модульные дома на деревьях

Британский архитектор Энтони Гиббон представил коллекцию сферических домов (Burl Treehouse), подвешенных на деревьях в лесу, говорится в сообщении Designboom.
Подвесные дома-сферы крепятся к помощью вертикальных свай и подвесных тросов к ближайшим деревьям. Такой способ помогает соблюсти баланс между структурной целостностью конструкции и минимальным воздействием на окружающую среду, а также позволяет домам маскироваться в лесной среде.
Попадают в дома-сферы по подвесному мосту, соединенному с входной дверью. Архитектурный центр здания — центральное круглое окно, откуда открываются виды на окружающую природу. В одном доме таких сфер может быть несколько. Такой модульный подход обеспечивает гибкость дизайна и его адаптируемость к различным ландшафтам, уточняется в сообщении.
Дом на дереве сделан из светлого кедра и ясеня, а внешняя часть отделана обугленной деревянной черепицей — материалом, который не только добавляет визуальный контраст, но и повышает долговечность и устойчивость к разным погодным условиям.
В России также обсуждается вопрос строительства домов на деревьях. Действующее законодательство напрямую не регулирует вопрос строительства домов на деревьях, но и не запрещает его. Дом на дереве можно отнести к некапитальным строениям, возведение которых не запрещено.