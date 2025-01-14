Британский опрос показал, что молодежь разучилась вкручивать лампочки

Сколько зумеров нужно, чтобы вкрутить лампочку? Согласно соцопросу, который провела сеть магазинов бытовых товаров Halfords, ответ все чаще — нисколько, зумеры попросят сделать это кого-нибудь другого.
Опрос проводился среди взрослого населения. Согласно ему, 21% респондентов из поколения «зумеров» (18−27 лет) и 22% «миллениалов» (28−43 года) оплатят эту услугу профессионалу. 22% зумеров и 19% миллениалов поступят экономнее и попросят помочь с лампочкой родителей.
Причины, из-за которых молодые поколения не готовы вкручивать лампочку самостоятельно, следующие: четверть опрошенных зумеров боится обжечься, а ⅔ миллениалов уверены, что соваться в электроприборы без специальных знаний — себе дороже. 20% обеих групп полагают, что стоять на стремянке очень опасно и грозит травмами.
Исследование, про которое рассказала газета The Telegraph, не только дает повод для очередных шуток, но и показывает наглядную разницу в поколениях: все большее число занятий, которые раньше, как считалось, домовладелец должен делать сам, становятся услугами, за которые они готовы платить — к примеру, 11% зумеров предпочтут заплатить профессионалу за то, чтобы повесить на стену картинку в рамке.
Молодые поколения готовы тратить на эти услуги немало денег: согласно статистике, приводимой изданием, в среднем за помощь по дому молодежь платит 1300 фунтов (163 тысячи рублей) в год.
А вот предыдущее поколение Х, которому сейчас от 44 до 59 лет, ведет себя куда более самостоятельно: средние расходы на аналогичные статьи составляют всего 386 фунтов (48 тысяч рублей) в год.
Поколение бумеров (60−78 лет), несмотря на преклонный возраст, еще более экономно: их расходы на помощь по дому составляют в среднем 253 фунта (31 тысяча рублей).
Социологи полагают, что готовность платить растет из незнания базовых вещей: например, 30% молодых британцев оказались не способны указать на плоскую отвертку, а 21% не узнал гаечный ключ.
Часть опроса касалась владения автомобилем. 50% из опрошенных зумеров (всего в опросе участвовало 2012 представителей поколения) призналось, что не представляют, как подкачать воздух в шину автомобиля. Каждый пятый готов вызвать ради этой работы автомеханика, и столько же молодых людей предпочтут обратиться за помощью к родителям.
Только 35% людей в возрасте 18−27 лет сказали, что могут сами прикрепить к автомобилю дворники — 44% тоже предпочтут вызвать для этого профессионала.
27% опрошенных не знают, как чистить машину, а 10% из них снова пойдут за помощью к родителям.
На чертеже автомобиля только 34% зумеров смогли верно указать на аккумулятор; среди бумеров успешно ответили на вопрос 54%. Домкрат опознали меньше половины молодых людей, тогда как те же бумеры верно ответили на вопрос в 88% случаев.
60% опрошенных признали, что считают свое поколение гораздо менее практичным. Эксперт Halfords по автомобильным компонентам Энди Турбфилд прокомментировал это так: «очевидно, что молодое поколение теряет способность выполнять простые задачи своими руками». особенно это касается, на его взгляд, действий, связанных с обслуживанием автомобиля.
Впрочем, признает Энди, современные двигатели устроены гораздо сложнее, чем 50 лет назад, так что на это необходимо сделать скидку.
Впрочем, у молодежи есть свои навыки, которыми они компенсируют неприспособленность к жизни: ранее делились советами психолога, как старшему поколению не потерять контакт с потомками.