Британский опрос показал, что молодежь разучилась вкручивать лампочки

Исследование, про которое рассказала газета The Telegraph, не только дает повод для очередных шуток, но и показывает наглядную разницу в поколениях: все большее число занятий, которые раньше, как считалось, домовладелец должен делать сам, становятся услугами, за которые они готовы платить — к примеру, 11% зумеров предпочтут заплатить профессионалу за то, чтобы повесить на стену картинку в рамке.