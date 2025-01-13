Британский монетный двор выпустит памятную монету с Джорджем Оруэллом

Несмотря на то, что Оруэлл известен прежде всего как автор антиутопий, большинство его произведений автобиографичны: в «Памяти Каталонии» он рассказывает, к примеру, о том, как добровольцем воевал в Гражданской войне в Испании, а в «Фунты лиха в Париже и Лондоне» — о своей бедной юности и попытках заработать на хлеб неквалифицированным трудом.