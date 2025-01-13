Британский монетный двор выпустит памятную монету с Джорджем Оруэллом

Джордж Оруэлл прославился произведениями, посвященными проблемам власти и безвластия, богатства и бедности, справедливости и обмана. Как бы этот классик британской литературы отнесся к памятной монете со своим профилем, неизвестно.
Тем не менее, именно это произойдет в 2025 году: к 75-летию со дня смерти автора «Скотного двора», «Дней в Бирме» и многих других романов и эссе Королевский монетный двор Великобритании выпустит памятную монету номиналом в 2 фунта (250 рублей).
О монете рассказала газета The Guardian. На реверсе монеты будет изображен объектив камеры, стилизованный под распахнутый человеческий глаз, и цитата из самого популярного произведения писателя, романа «1984»: «Большой брат следит за тобой».
На ребре монеты будет выгравирована еще одна цитата из того же романа: «Есть правда и есть неправда».
Директор департамента памятных монет Монетного двора Ребекка Морган заявила: «Работы Джорджа Оруэлла повлияли на много поколений, а его самые знаменитые романы изучают и сегодня, спустя много десятилетий после их выхода».
Ребекка выразила уверенность, что дизайн монет порадует как коллекционеров, так и поклонников творчества писателя.
Несмотря на то, что Оруэлл известен прежде всего как автор антиутопий, большинство его произведений автобиографичны: в «Памяти Каталонии» он рассказывает, к примеру, о том, как добровольцем воевал в Гражданской войне в Испании, а в «Фунты лиха в Париже и Лондоне» — о своей бедной юности и попытках заработать на хлеб неквалифицированным трудом.
Отдельного внимания заслуживают эссе автора, в которых он между рассуждениями о природе автократий и мрачных социально-политических прогнозах объясняет, как правильно заваривать чай («Чашка отменного чая») и называет главным британским блюдом копченую селедку («В защиту английской кухни»).
Монета в 2 фунта появилась в обращении в 1998 году. С тех пор этот номинал использовался, чтобы увековечить на памятных монетах Уильяма Шекспира, Джейн Остин, Джона Р. Р. Толкина и других великих писателей.
С 20 января любой посетитель Монетного двора сможет сам отчеканить себе монету с Оруэллом с помощью чеканного станка, а с 15 января монеты можно будет купить на сайте учреждения и встретить в обращении в Великобритании.
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