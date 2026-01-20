Британский генерал назвал войну с США неизбежной и призвал резко увеличивать расходы на армию

Британский генерал Ричард Ширрефф опубликовал на страницах западного издания свое открытое письмо, в котором попытался осмыслить происходящие в последние дни мировые события.
По его мнению, попытка оправдать захват Гренландии защитой от России и Китая выглядит нелепо, так как на острове уже расположены войска НАТО и военная база США. При этом добыча редкоземельных металлов наверняка выглядит для Дональда Трампа более привлекательной, пишет автор.
Однако относиться спокойно к происходящему, по словам Ширреффа, не стоит. Он отмечает, что наземная война европейских войск с США вполне реальна, поэтому к ней стоит готовится уже сейчас:
«Мое послание европейским лидерам таково: Америка больше не наш союзник, а хищник и хулиган. Держитесь вместе и готовьтесь к войне. Потому что единственный способ справиться с хулиганами — это дать отпор».
Раскритиковал генерал и отношение Британии к своим войскам. Военный арсенал страны, как указывает автор, приходит в упадок постоянно с момента образования НАТО. Если в 1989 году армия страны насчитывала 156 тыс. солдат, то на сегодняшний день приближается уже к показателю в 70 тыс. военных.
«В 1990-х годах Великобритания закупила 400 танков Challenger 2. Сегодня у нас их чуть более 200, и, что поразительно, только 25 считаются боеспособными», — отмечает грустную реальность Ричард Ширрефф.
В пример правильных действий для своей страны генерал приводит Россию, Китай и США. По его словам, эти государства «ремонтируют крышу, пока светит солнце», продолжая тратить большие деньги на оборону. Европа же, в том числе и Британия, разбогатела и наслаждается пособиями по безработице.
«Мы должны немедленно восполнить военный дефицит. Это означает, что расходы на оборону должны быть увеличены уже сегодня. Правительство пообещало увеличить расходы до 5 процентов ВВП к 2035 году, но это будет слишком поздно. Деньги должны быть доступны немедленно и потрачены не на бюрократические формальности, а на нашу способность вести войну. Помяните мои слова, завтра будет уже слишком поздно», — призывает торопиться генерал Ширрефф.
Ширрефф отмечает, что европейские лидеры повели себя неправильно по отношению к Трампу — в ответ на агрессивную политику они пригласили американского президента к себе с торжественным визитом, кормили изысканными блюдами и выслушивали. По его мнению, все менять надо уже сейчас.
Генерал отмечает, что НАТО завершит существование сразу же в момент, когда США вторгнется в Гренландию. Тогда американский лидер наверняка начнется действовать по принципу «разделяй и властвуй», что началось уже сейчас, когда Трамп начал угрожать Европе повышением торговых пошлин.
Автор предлагает налаживать военные союзы с европейскими лидерами уже сейчас, пока НАТО еще существует. После чего государствам необходимо проводить общие тактические тренировки и учения.