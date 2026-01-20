Британский генерал назвал войну с США неизбежной и призвал резко увеличивать расходы на армию

«Мы должны немедленно восполнить военный дефицит. Это означает, что расходы на оборону должны быть увеличены уже сегодня. Правительство пообещало увеличить расходы до 5 процентов ВВП к 2035 году, но это будет слишком поздно. Деньги должны быть доступны немедленно и потрачены не на бюрократические формальности, а на нашу способность вести войну. Помяните мои слова, завтра будет уже слишком поздно», — призывает торопиться генерал Ширрефф.