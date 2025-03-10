Что могли сдать британские шпионы следователям из ФСБ

Профессор МГУ, основатель программы «Информационные и гибридные войны», декан АПН Alter Андрей Манойло пояснил, что высылка шпионов, работающих под прикрытием дипломатического паспорта, может нанести серьёзный удар по деятельности спецслужб, потому что им были поставлена задача, которую они провалили. Британии на их место теперь придётся искать замену, а это значит, что уйдет время и, возможно, будут потеряны ценные сведения. Разработка британцев, которых выявили сотрудники ФСБ, возможно, велась с момента их прибытия в Россию.