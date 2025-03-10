Что могли сдать британские шпионы следователям из ФСБ

Сотрудники ФСБ выяснили, что второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер для получения разрешения на въезд в Россию указали ложные сведения. Это стало одним из нарушений законодательства. Кроме этого, были выявлены признаки разведывательно-подрывной работы.
Профессор МГУ, основатель программы «Информационные и гибридные войны», декан АПН Alter Андрей Манойло пояснил, что высылка шпионов, работающих под прикрытием дипломатического паспорта, может нанести серьёзный удар по деятельности спецслужб, потому что им были поставлена задача, которую они провалили. Британии на их место теперь придётся искать замену, а это значит, что уйдет время и, возможно, будут потеряны ценные сведения. Разработка британцев, которых выявили сотрудники ФСБ, возможно, велась с момента их прибытия в Россию.
— Сажают разведчиков на должности, которые с точки зрения зарубежного представительства, не влияют на их работу. Это может быть третий секретарь посольства, или помощник атташе по культуре или физкультуре. Эти должности могли бы сократить, но их держат для разведчиков, — отметил профессор Манойло, добавив, что контрразведчики знают эти нюансы.
Когда планируют операцию по захвату иностранных разведчиков всегда стараются поймать их с поличным, объяснил Манойло. Так как эти сведения являются неопровержимыми доказательствами их деятельности и могут вызвать международный скандал.
МИД РФ принял решение об отзыве у раскрытых разведчиков аккредитаций и высылке на Родину. По словам профессора Манойло, это уже финал всей их деятельности, но сначала выявлялись контакты и агентура. Это может привести к дальнейшим провалам британской шпионской сети в России и за рубежом.