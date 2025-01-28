Британские зумеры оказались ближе к Богу, чем старшие поколения

А вот людей старшего поколения картина совсем иная: в группе людей в возрасте от 45 до 60 лет атеистов 25%, а у тех, кто старше и младше (миллениалы) ни во что не верящих набралось по 20%. Духовными людьми себя назвали 52% миллениалов, и 35% людей старше 45 лет.