Британские зумеры оказались ближе к Богу, чем старшие поколения

«С каждым днем мы всё дальше от Бога»: оказывается, эта ироничная фраза, которой описывают упадок нравов в современном обществе, вполне может быть неправдивой. Судя по последним исследованиям социологов, в последние годы мы становимся все ближе к Богу — если не все из нас, то зумеры точно.
Про исследование рассказала The Independent. Согласно полученным данным, поколение Z, то есть нынешние подростки и 20-летние, гораздо реже называет себя атеистами и отказывается от духовного восприятия окружающего мира, чем это делают их родители и бабушки с дедушками.
Всего авторы исследования опросили 10 тысяч человек в Великобритании. Среди респондентов младше 25 лет только 13% назвали себя атеистами, в то время как 62% обозначили себя «довольно-таки» или «очень» духовными людьми.
А вот людей старшего поколения картина совсем иная: в группе людей в возрасте от 45 до 60 лет атеистов 25%, а у тех, кто старше и младше (миллениалы) ни во что не верящих набралось по 20%. Духовными людьми себя назвали 52% миллениалов, и 35% людей старше 45 лет.
Кристофер Гассон, руководитель исследования, сказал, что не ожидали такой впечатляющей динамики, и даже предложил дополнить работу громким заголовком «Бог снова в моде».
В то же время он полагает, что лидерам разных церквей не стоит раньше времени радоваться, что количество их паствы увеличится: зумеры интересуются духовным познанием в целом, а вот конкретные сложившиеся религиозные институты их не особенно интересуют.
На вопрос о том, как они подпитывают свою духовную жизнь, молодое поколение гораздо чаще отвечало, что «наслаждается природой» и практикует «осмысленное проживание», а вот ответ «принимаю участие в религиозных обрядах» в основном остался без внимания.
Эти же данные подтверждает и Церковь Англии: согласно отчетам организации, в трети ее приходов среди прихожан полностью отсутствуют дети и молодежь.
Еще один «духовный» интерес зумеров — астрология. Об этом свидетельствует бум тематических клипов в Тиктоке и взрывная популярность мобильного приложения Co-Star, которое объединяет данные NASA с астрологическими практиками — с 7 миллионов пользователей в 2020 до 30 миллионов в 2023 году.
В целом мировой рынок продуктов, связанных с астрологией, по оценкам экспертов, должен вырасти вдвое за 10 лет: с 13 миллиардов долларов в 2021 году до 22,8 миллиардов в 2031. Этот рост подтверждают и российские исследования.
Еще одно объяснение тренда — согласно показаниям социологов, родители-христиане реже всего успешно прививают интерес к религии своим детям. Из 1039 респондентов младше 25 лет 40% обозначили себя как христиан, 21% как мусульман, и 3% как индуистов. А вот из 2356 опрошенных старше 65 лет, 69% назвали себя христианами, и только по одному проценту — мусульманами и индуистами.
Ранее рассказывали, что поколение Z не умеет готовить и даже вкручивать лампочки — возможно, поэтому в решении повседневных задач они все чаще уповают на высшие силы.