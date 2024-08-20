Британские ученые советуют студентам-мужчинам снимать квартиру с соседками-девушками

Речь идет прежде всего не о характере учебы или работы, а именно о внешних проявлениях: мужчины начинают вести себя более агрессивно и токсично, но это вовсе не приводит к тому, чтобы они более продуктивно работали или учились. Ученые проводят параллель между мужскими сообществами в студенческой квартире и мужскими рабочими коллективами, которые активно критиковались за токсичную атмосферу в последние годы — например, в компаниях Nike и Uber: вчерашние студенты устраиваются на работу и приносят нездоровые привычки с собой в новый коллектив.