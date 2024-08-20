Британские ученые советуют студентам-мужчинам снимать квартиру с соседками-девушками

Исследование провели социологи из Университета Эссекса и Сиднейского технологического университета. Ученые в течение года опрашивали студентов британских университетов, которые снимают жилье, и пришли к выводу, что студенты-юноши, которые живут вместе с соседками-девушками, реже демонстрируют «соревновательное» поведение и в меньшей степени проявляют «мачизм», нежели те, кто живет в исключительно мужской компании. На поведение девушек, как утверждают ученые, пол соседей не влияет никак.
Доктор Ангус Холфорд, старший научный сотрудник Университета Эссекса и соавтор исследовательской работы, объяснил The Guardian, что чем больше девушек живет в квартире с мужчиной, тем мягче и миролюбивее со временем становится его характер — и наоборот, чем больше в одной квартире живет мужчин, тем ярче они демонстрируют маскулинность и соревновательное поведение.
Речь идет прежде всего не о характере учебы или работы, а именно о внешних проявлениях: мужчины начинают вести себя более агрессивно и токсично, но это вовсе не приводит к тому, чтобы они более продуктивно работали или учились. Ученые проводят параллель между мужскими сообществами в студенческой квартире и мужскими рабочими коллективами, которые активно критиковались за токсичную атмосферу в последние годы — например, в компаниях Nike и Uber: вчерашние студенты устраиваются на работу и приносят нездоровые привычки с собой в новый коллектив.
Социологи уверяют, что такая атмосфера уменьшает возможность для инноваций или развития в коллективе и увеличивает вероятность травли или агрессивного поведения по отношению к отдельным его членам. В результате снижается продуктивность труда, да и работать в таком месте становится неприятно: в среднем в подобных коллективах сотрудники чаще болеют и впадают в депрессию (причем независимо от пола).
В рамках исследования студентов опрашивали дважды: когда они только поступили на первый курс, и когда перешли на второй. Чтобы измерить соревновательный дух, испытуемым предлагали на выбор забрать небольшой гарантированный выигрыш, или же рискнуть, принять участие в соревновании и получить шанс заработать больше.
При этом ученые утверждают, что врожденного соревновательного духа у мужчин, в отличие от женщин, нет: он формируется именно за время жизни в мужском сообществе, причем за достаточно короткий срок.
Конечно, у соревновательного духа есть и положительные стороны: человек, у которого он ярко выражен, с большей вероятностью будет усердно учиться, стремиться к лучшему результату и достигать успеха в разных сферах жизни — но если таких людей в коллективе будет слишком много, индивидуальная выгода вряд ли может перевесить общие потери, считают ученые.
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Георигий Мазуркевич