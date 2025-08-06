Британские СМИ: эксперт объяснил, что означают заявления о потере ВСУ 1,8 млн человек

Минобороны России оценивает потери Вооруженных сил Украины с начала боевых действий в почти 500 тысяч военнослужащих, включая убитых и раненых. В апреле 2024 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери украинской армии превысили 444 тысячи человек, а к концу 2024 года, согласно данным Минобороны России, суммарные потери превысили 1 миллион убитых и раненых, из которых около 118,5 тысячи приходится на 2022 год, около 405,4 тысячи — на 2023 год и более 595 тысяч — на 2024 год. По словам Шойгу, в начале 2024 года ВСУ ежедневно теряли более 800 человек убитыми и ранеными, а также около 120 единиц вооружения.