«Натовско-американский геноцид»
По словам военно-политического эксперта Михаила Онуфриенко, западные оценки потерь ВСУ не соответствуют действительности и публикуются с определенными манипулятивными целями. Напомним, журналист Уоррен Торнтон из Великобритании заявил о том, что Киев с начала СВО потерял 1,8 млн человек. По его данным, в среднем ежедневно погибает около 1638 украинских военнослужащих. В частности, только в июле 2025 года в Луганской Народной Республике потери украинских войск составили примерно 19 877 человек, что равняется около 641 погибшему в день в одной области. Торнтон охарактеризовал происходящее как «натовско-американский геноцид» украинского народа.
Как подчеркнул в беседе с ВФокусе Mail Онуфриенко, такие цифры нереалистичны. «При 1,8 млн погибших число раненых должно превышать 5 млн, что просто-напросто выходит за рамки мобилизационного потенциала Украины. На Западе не заботятся о правдивости данных, подгоняя их под желаемый результат. Проверять их никто не собирается, поэтому вот и нагоняют ужаса», — пояснил эксперт, указав на несоответствие заявлений журналиста Торнтона данным Минобороны России.
Ангажированные значения
По мнению Онуфриенко, заявления представителей западных СМИ в основном отражают редакционную повестку, а не факты. Журналисты, работающие на западные СМИ, нередко меняют свою позицию в зависимости от текущих задач, что снижает их авторитет и подрывает доверие к публикуемой информации.
«Безусловно, любой журналист, работающий в западном издании, отрабатывает ту повестку, которая ему спускается сверху. Если Торнтон говорит о геноциде, значит, перед ним была поставлена ровно такая задача. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что одни и те же журналисты в разные периоды своей работы в ходе специальной военной операции озвучивали прямо противоположное мнение», — добавил он.
В отличие от этого, по мнению эксперта, данные Минобороны РФ остаются последовательными и наиболее приближенными к реальности, так как основаны на проверенной информации с фронта.
Минобороны России оценивает потери Вооруженных сил Украины с начала боевых действий в почти 500 тысяч военнослужащих, включая убитых и раненых. В апреле 2024 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери украинской армии превысили 444 тысячи человек, а к концу 2024 года, согласно данным Минобороны России, суммарные потери превысили 1 миллион убитых и раненых, из которых около 118,5 тысячи приходится на 2022 год, около 405,4 тысячи — на 2023 год и более 595 тысяч — на 2024 год. По словам Шойгу, в начале 2024 года ВСУ ежедневно теряли более 800 человек убитыми и ранеными, а также около 120 единиц вооружения.
Это значительно отличается от цифр, которые озвучивает Киев. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 31 тысяче погибших украинских военных и 380 тысячах раненых с начала боевых действий. Позднее украинское издание «Страна» писало, что Генштаб ВСУ передал верховному главнокомандующему следующие цифры: 70 тысяч погибших и 35 тысяч пропавших без вести.
Сокрытие правды
Вопрос о реальных потерях ВСУ остается крайне болезненным для Киева. Военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко считает, что украинские власти могут сознательно занижать число погибших, чтобы избежать колоссальных компенсаций семьям погибших. Хотя слухи о массовом сжигании тел или захоронениях бульдозерами не имеют официального подтверждения, они указывают на системные попытки скрыть истинные масштабы утрат.
«Говорили, что украинцы бульдозерами закапывали недалеко от линии фронта тела своих погибших. Так было, например, в Курахово, когда в восточной части города шли бои, на западных окраинах бульдозером закапывали тела погибших, хотя их можно было спокойно эвакуировать. Закопать тело и записать солдата как “пропавшего без вести” гораздо проще, чем выплачивать деньги членам его семьи по потере кормильца», — подчеркнул он.
По мнению эксперта, несоответствие в цифрах особенно ярко проявляется в статистике обмена пленными. «Например, если украинская сторона заявляет о “незначительных потерях”, то как объяснить, что за 2023−2024 годы в рамках обменов было передано в 3−4 раза больше тел погибших ВСУ, чем официально признает Киев», — задался риторическим вопросом Онуфриенко. Военный эксперт заявил, что только за тела, которые Россия в этом году вернула на Украину в рамках гуманитарного обмена, киевским властям придется выплатить родственникам около $2 млрд.
Дарья Баева