Британские биологи развеяли миф о «глупых, жирных и медленных» дронтах

Палеобиологи из Саутгемптонского университета с коллегами из лондонского и оксфордского Музеев естественной истории впервые проделали гигантскую работу по восстановлению образа вымерших птиц — дронтов. Ученые кропотливо проанализировали все имевшиеся в научной литературе упоминания о додо за 400 лет и все находки в британских коллекциях.
В результате такого масштабного исследования авторы пришли к выводу, что мы во многом заблуждались насчет этой культовой птицы — символа разрушительного влияния человека на природу. Работа, опубликованная в Зоологическом журнале Линнеевского общества, опровергает мнение, что эти птицы были слишком глупы и медлительны, и поэтому не выжили.
Кто такие дронты, как они выглядели и где обитали
Дронты очень известны как первые живые существа, которые были истреблены людьми в сравнительно недавней зафиксированной истории человечества — во второй половине XVII века. Дронты — это эндемики Маврикия, и их ближайшие родственники с острова Родригес (дронты-отшельники) после их первой встречи с человеком вымерли очень быстро — всего в течение столетия.
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Несмотря на сегодняшнюю известность, эти птицы до сих пор плохо изучены. Когда орнитологи прошлых веков составляли их описания, еще не было четких научных принципов и системы — маркировки и классификации видов, объясняют современные ученые.
Многие свидетельства основаны на рассказах голландских моряков, рисунках и неполных наборах останков. Нет ни одного целого типового образца, который мог бы стать отправной точкой. Поэтому в последующих исследованиях не раз были допущены ошибки, как считают авторы нового исследования.
Какими были дронты на самом деле
Ученые подтвердили, что дронты были уникальной утраченной ветвью генеалогического древа голубей. И выяснили, что додо вовсе не был толстым, неповоротливым и медлительным животным, обреченным на вымирание. То, что они были глупыми — тоже популярное заблуждение, заявили палеобиологи.
«Данные, полученные из образцов костей, свидетельствуют о том, что сухожилия дронта, смыкавшие пальцы его ног, были исключительно мощными, аналогичными сухожилиям современных лазающих и бегающих птиц. Дронт почти наверняка был очень активным, очень быстрым животным», — рассказал доктор Нил Гостлинг.
Несколько письменных свидетельств о живых дронтах также говорят о том, что это было быстро передвигающееся животное, которое любило лес.
По словам экспертов, дронты были идеально приспособлены к своей среде обитания на островах. Они занимали значимое место в родной экосистеме и оставались бы там благополучными еще долгое время. Однако в их изолированном мире не было крупных хищников-млекопитающих. До прибытия на острова людей. Вместе с человеком туда вторглись крысы, кошки, свиньи. И у дронта, и родригесского отшельника не было против них ни единого шанса.
Доктор Гостлинг отметил, что до истории дронта, который был обнаружен и просто исчез за короткий промежуток времени, у биологов не было представления, что люди могут так разрушительно влиять «на Божье творение».
В ближайшие годы команда ученых планирует раскрыть остальные тайны дронтов — узнать, как они жили, передвигались, питались. Исследования должны помочь в восстановлении экосистем Маврикия, острова Родригес и устранении ущерба, который был нанесен столетия назад. Также ученые надеются извлечь уроки для сохранения современных видов птиц, находящихся на грани исчезновения.
К сожалению, в небольшом списке вымерших и «воскресших» видов этой планеты дронтов не оказалось.