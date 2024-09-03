Британские биологи развеяли миф о «глупых, жирных и медленных» дронтах

По словам экспертов, дронты были идеально приспособлены к своей среде обитания на островах. Они занимали значимое место в родной экосистеме и оставались бы там благополучными еще долгое время. Однако в их изолированном мире не было крупных хищников-млекопитающих. До прибытия на острова людей. Вместе с человеком туда вторглись крысы, кошки, свиньи. И у дронта, и родригесского отшельника не было против них ни единого шанса.