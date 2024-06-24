Британские археологи нашли снаряды для катапульты, которые участвовали во Второй войне баронов

Иногда даже невыразительные на вид предметы могут хранить в себе интересную для историков информацию. В этом июне британские археологи обнаружили восемь идеально сохранившихся снарядов для катапульты, которые создали еще в XIII веке. Самый маленький весит 997 граммов, а самый крупный — 104 килограмма. Этими снарядами осаждающие пытались пробить стены замка Кенилворт в Уорикшире, который осаждали в течение полугода во время Гражданской войны 1264−67 годов.
Кэти Куттс, главный специалист по историческим зданиям в компании «Археология Уорикшира», объясняет, чем интересна эта находка: «с максимальной вероятностью камни обнаружены там, где остались лежать после осады. Сопоставив их положение со стенами замка, мы можем воспроизвести траекторию и понять, где размещались лагеря осаждающих и где стояли катапульты».
Осада Кенилворта длилась 172 дня — с 25 июня до 13 декабря 1266 года — и считается одной из крупнейших осад эпохи правления Генриха III и средневековой Англии в целом. Замок принадлежал Симону де Монфору, мужу сестры короля и лидеру группы баронов, конфликт с которыми постепенно перерос в гражданскую войну.
В августе 1265 года Симон де Монфор погиб в битве при Ившеме, но его сторонники продолжили использовать замок как свой штаб. В марте 1266 года восставшие ответили на предложение короля о мире, отрубив гонцу руку — и Генрих решил взять замок штурмом.
Кенилворт был значительно укреплен и имел стены толщиной 426 см. У армии нападающих было 60 тысяч арбалетчиков и девять осадных орудий, среди которых были и катапульты. Были катапульты и у защитников крепости — они также метали камни со стен замка.
Камни могут выглядеть не слишком внушительно, но они были страшным оружием. Если верить историкам, во время осады один из булыжников полностью уничтожил осадную башню с 200 арбалетчиками внутри.
После полугодовой осады голод и болезни доконали защитников крепости, и мятежники сдались. Генрих даровал замок своему сыну Эдмунду, графу Ланкастеру.
На этом история замка не заканчивается — в XVI веке Елизавета I подарила его своему фавориту Роберту, лорду Дадли, а в 1821 году Вальтер Скотт написал роман об их отношениях и назвал его «Кенилворт».
Камни обнаружили у западных стен замка — и хотя аналогичные снаряды уже обнаруживали здесь в 1960-х, археологи все равно очень рады находке. «Только представьте», — рассказывает порталу Popular Science историк Уилл Уайет — «в какой восторг пришли сотрудники, которые просто чинили дорожку вокруг замка, а нашли артефакты с 800-летней историей!».
Впрочем, находку строителей трудно назвать совсем уж неожиданной — если почитать новости кажется, что археологические сокровища зарыты в Британии буквально на каждом шагу. Например, совсем недавно ученые обнаружили вплотную к собору римскую крепость, которой больше 1900 лет.
Георгий Мазуркевич