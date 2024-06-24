Британские археологи нашли снаряды для катапульты, которые участвовали во Второй войне баронов

Иногда даже невыразительные на вид предметы могут хранить в себе интересную для историков информацию. В этом июне британские археологи обнаружили восемь идеально сохранившихся снарядов для катапульты, которые создали еще в XIII веке. Самый маленький весит 997 граммов, а самый крупный — 104 килограмма. Этими снарядами осаждающие пытались пробить стены замка Кенилворт в Уорикшире, который осаждали в течение полугода во время Гражданской войны 1264−67 годов.