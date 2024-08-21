Британская туристка посетила 16 стран за полгода, грамотно использовав отпуск

«Тайм-менеджмент» звучит очень скучно, пока не понимаешь, что благодаря ему (и деньгам, конечно) можно в короткие сроки совершить путешествие вокруг света. Дней этак за 80. Но и стандартного набора отпускных дней может оказаться достаточно, чтобы побывать в 16 странах. Во всяком случае, у 24-летней Эллы Браун из Эссекса, которая работает рядовым сотрудником отдела по связям с общественностью, получается легко. При этом она не фрилансер, сидящий с ноутбуком под пальмой где-нибудь на Гоа, а самый обычный офисный служащий. И вот какой у нее лайфхак.