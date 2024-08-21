Британская туристка посетила 16 стран за полгода, грамотно использовав отпуск

«Тайм-менеджмент» звучит очень скучно, пока не понимаешь, что благодаря ему (и деньгам, конечно) можно в короткие сроки совершить путешествие вокруг света. Дней этак за 80. Но и стандартного набора отпускных дней может оказаться достаточно, чтобы побывать в 16 странах. Во всяком случае, у 24-летней Эллы Браун из Эссекса, которая работает рядовым сотрудником отдела по связям с общественностью, получается легко. При этом она не фрилансер, сидящий с ноутбуком под пальмой где-нибудь на Гоа, а самый обычный офисный служащий. И вот какой у нее лайфхак.
Ежегодный отпуск у Эллы Браун составляет 25 дней. Чтобы использовать этот срок с максимальной пользой, она решила научиться рассчитывать каждый час своего времени. В результате за полгода она побывала в 16 странах. Для этого девушка использовала все маломальские праздники и подстраивала под них свои дни отпуска, совмещая их с выходными для коротких поездок.
Вдобавок, Элла не сторонится никаких направлений. Если на ее свободные даты есть дешевые билеты в какое-нибудь богом забытое захолустье, она все равно туда полетит. Потому что руководствуется одним правилом: «Никогда не поймешь, сколько есть прекрасных городов, пока не побываешь в них».
Страсть к путешествиям в девушке проснулась три года назад, когда она взяла сразу трехмесячный отпуск, чтобы исследовать Америку. Выйдя после этого на работу, она не могла усидеть на месте в предвкушении будущих путешествий. Свои поездки 2024 года она начала планировать в декабре 2023-го. Например, взяв полдня в счет отпуска в одну из пятниц, она с возлюбленным съездила в Испанию, чтобы вернуться вечером воскресенья.
«Малага была невероятной. Великобритания зимой — унылое место, и приятно получить немного зимнего солнца», — сделала вывод Элла.
Правда, тогда из-за внештатной ситуации их самолет сел в Париже, и парочке пришлось провести сутки во Франции. С одной стороны, день отпуска потеряли, с другой, добавили еще один город в список посещенных. В марте пара снова побывала на выходных во Франции, но на этот раз в Нанте. Эта поездка обошлась им в 170 фунтов стерлингов (чуть больше 20 тысяч рублей).
Девушка подметила, что если они с парнем проводят выходные дома, то ужин, бранч и все покупки уикенда, вместе взятые, обходятся молодой семье в 100−150 фунтов стерлингов. И этой же суммы вполне хватает, чтобы отдохнуть в другом месте, поэтому стоит ли сидеть в четырех стенах?
«Нет смысла откладывать свою любовь к путешествиям ради работы», — заявляет Элла.
В апреле Элла использовала четыре дня отпуска, чтобы съездить в пасхальное путешествие по Италии с семьей. Затем последовали выходные в хорватском Задаре, на которые потребовался всего один день. Позже Элла написала заявление еще на один мини-отпуск, чтобы насладиться 10-дневной экспедицией по Центральной Европе, искусно совместив положенные ей по закону дни отдыха и государственные выходные в Великобритании. Стремительный тур включал Будапешт, Братиславу, Вену, Зальцбург, Халльштатт, Мюнхен и Нюрнберг. И расходы на «евротрип» оказались у британки очень скромными.
«Как только вы найдете “точку фокусировки” в Европе, все становится так просто! Некоторые поезда обходились дешевле, чем мои ежедневные расходы на поездку на работу», — удивляется Элла.
В ближайших планах девушки девять выходных для путешествия в Турцию и три дня ежегодного отпуска для поездки на Майорку в октябре. При этом у нее в запасе осталось еще три дня, которые она хочет перенести на следующий год, чтобы съездить в январе в Австралию.