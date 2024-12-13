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Британская разведка опубликовала рождественскую открытку с шифрами

Так она надеется поднять интерес к профессии разведчика.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Центр правительственной связи — важная спецслужба Великобритании. Она отвечает за радиоэлектронную разведку, обеспечивает информационную защиту органам власти и… каждый год выпускает рождественскую открытку.

Традиция сохраняется с 2015 года — тогда агентство решило поиграть в игру со всеми желающими впервые, а после успеха стало выпускать по открытке в год. Загадки рассчитаны на юных разведчиков в возрасте от 11 до 18 лет — представители спецслужбы рассказали The Associated Press, что открытки пользуются популярностью среди школьных учителей, которые приносят их на уроки: в прошлом году открытку скачали 138 тысяч раз.

Сама головоломка состоит из нескольких уровней, которые включают в себя шифры, ребусы, коды и другие способы спрятать ответ, которые так необходимы любому разведчику. Разгадывать открытку предлагают в команде: сперва нужно решить семь разных загадок, связанных с британскими достопримечательностями, затем нанести их на карту и проложить по этим точкам маршрут Санты, а дальше уже из маршрута вычленить финальное тайное послание и расшифровать его.

Поразгадывать загадки, кстати, может любой, кто знает английский — открытку можно скачать на официальном сайте агентства.

Впрочем, одними лишь интеллектуальными забавами дело не ограничивается: представители спецслужбы, как любые разведчики, сразу честно признаются, что есть у них и скрытый мотив.

Директор службы Энн Кист-Батлер надеется, что головоломка вдохновит молодежь увлечься наукой, инженерным делом и математикой, а в дальнейшем получить образование специалистов по кибербезопасности, которые очень нужны, в частности, британской разведке.

Кроме того, она надеется, что открытка поможет развеять мифы о профессии. По словам Кист-Батлер, жизнь настоящих разведчиков не имеет ничего общего с историями о Джеймсе Бонде и другими фильмами о шпионах (именно так и сказал бы настоящий шпион).

«Главный по головоломкам» в ЦПС, Колин, объясняет, что главное в профессии разведчика — умение работать в команде и объединять самые разные интеллектуальные навыки, чтобы вместе решать сложнейшие задачи.

Он напоминает про центр разведки в Блетчли, который в годы Второй мировой смог разгадать коды немецкой шифровальной машины «Энигма» и тем самым существенно приблизил окончание войны.

Технологии с тех пор совершили грандиозный рывок, но, по словам Колина, людям они совершенно не угрожают: искусственный интеллект не способен ни создавать сложные головоломки, ни разгадывать их: на это способны только люди.

Ранее рассказывали о судьбе норвежского белого кита, которого все считали русским разведчиком.