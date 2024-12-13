Британская разведка опубликовала рождественскую открытку с шифрами

Сама головоломка состоит из нескольких уровней, которые включают в себя шифры, ребусы, коды и другие способы спрятать ответ, которые так необходимы любому разведчику. Разгадывать открытку предлагают в команде: сперва нужно решить семь разных загадок, связанных с британскими достопримечательностями, затем нанести их на карту и проложить по этим точкам маршрут Санты, а дальше уже из маршрута вычленить финальное тайное послание и расшифровать его.