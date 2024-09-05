Британская прокуратура сняла обвинения с Харви Вайнштейна

Королевская прокурорская служба Великобритании (Crown Prosecution Service) прекратила уголовное преследование продюсера Харви Вайнштейна по делу о сексуальном насилии в Лондоне, которое, согласно записям, произошло в 1996 году. Причиной закрытия стало отсутствие «реальной перспективы вынесения приговора», сообщает The Independent (открывается с VPN).
Обвинения касались двух инцидентов, когда Вайнштейн якобы совершил непристойные действия в отношении женщины в период с 31 июля по 31 августа 1996 года.
В официальном заявлении Королевской прокурорской службы (CPS) заявили, что решение о прекращении дела было принято после тщательного пересмотра доказательств.
«В результате изучения доказательств по данному делу Королевская прокурорская служба приняла решение прекратить уголовное преследование Харви Вайнштейна», — пояснил представитель службы Фрэнк Фергюсон (Frank Ferguson).
Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company и продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами. Продюсера обвинили в домогательствах многие известные актрисы, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.
В 2020 году продюсер был признан виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании. Суд приговорил Вайнштена к заключению на 23 года. Прокурор запрашивала для продюсера максимальный или близкий к нему срок. Однако присяжные не увидели вины Вайнштейна в изнасиловании «хищническом сексуальном насилии» (predatory sexual assault). В противном случае при положительном вердикте суда он получил бы пожизненное наказание.
В декабре 2022 года суд присяжных признал 70-летнего Вайнштейна виновным по трем из семи пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Обвинения в адрес экс-продюсера высказали четыре женщины, речь шла о насилии над ними в отельных номерах в период с 2004 по 2013 год. Вайнштейн не признавал вину, настаивая, что контакты происходили по обоюдному согласию. Изначально его обвиняли по 11 пунктам, но по четырем из них, в том числе в изнасиловании и принуждении к оральному совокуплению, обвинения сняли.
В феврале 2023 года Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании женщины в отеле в Беверли-Хиллз.
В апреле 2024 года высший суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор 2020 года и назначил новое заседание. Апелляционный суд штата решил, что в судебном процессе была допущена «ошибка» — в качестве свидетелей привлекали людей, показания которых не имели отношения к разбирательству. Таким образом, сейчас продюсер отбывает только 16-летний срок.