Британская прокуратура сняла обвинения с Харви Вайнштейна

В декабре 2022 года суд присяжных признал 70-летнего Вайнштейна виновным по трем из семи пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Обвинения в адрес экс-продюсера высказали четыре женщины, речь шла о насилии над ними в отельных номерах в период с 2004 по 2013 год. Вайнштейн не признавал вину, настаивая, что контакты происходили по обоюдному согласию. Изначально его обвиняли по 11 пунктам, но по четырем из них, в том числе в изнасиловании и принуждении к оральному совокуплению, обвинения сняли.