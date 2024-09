Британская прокуратура сняла обвинения с Харви Вайнштейна

Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company и продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами. Продюсера обвинили в домогательствах многие известные актрисы, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.