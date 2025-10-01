Британская принцесса Анна приехала к Зеленскому в Киев с загадочным конвертом

Напомним, что в середине сентября Украину с неожиданным визитом посетил принц Гарри. Он вместе с представителями своего фонда Invictus Games Foundation прибыл в Киев для детального обсуждения новых проектов, направленных на поддержку реабилитации раненых военнослужащих. Герцог Сассекский заявил о своём стремлении оказать всевозможную помощь в процессе восстановления солдат.