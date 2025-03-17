Британская пенсионерка оказалась тайной миллионершей

98-летняя Хильда Леви скончалась в 2022 году. При оглашении ее завещания выяснилось, что женщина обладала внушительным состоянием. Она завещала 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 155 миллионов рублей) четырем благотворительным организациям в Кенте и Лондоне. Представители этих организаций крайне удивились, так как Леви ранее не поддерживала с ними связь и не участвовала в их деятельности. Соседи пожилой женщины сообщили, что не подозревали о ее богатстве, отметив, что ее дом и сад находились в запущенном состоянии.