Британская пенсионерка оказалась тайной миллионершей

98-летняя Хильда Леви скончалась в 2022 году. При оглашении ее завещания выяснилось, что женщина обладала внушительным состоянием. Она завещала 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 155 миллионов рублей) четырем благотворительным организациям в Кенте и Лондоне. Представители этих организаций крайне удивились, так как Леви ранее не поддерживала с ними связь и не участвовала в их деятельности. Соседи пожилой женщины сообщили, что не подозревали о ее богатстве, отметив, что ее дом и сад находились в запущенном состоянии.
Британские журналисты, изучавшие биографию Леви, установили, что та родилась в Кельне, потеряла всю семью во время Холокоста и в 16 лет, в 1941 году, бежала в Великобританию. Эллен Джеффери из Уитстабла удочерила Леви, а в 1958 году она получила британское гражданство. Женщина выучилась на секретаря и работала сначала в Мейдстоне, а затем в благотворительной организации принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.
Пресса не смогла выяснить, как Леви накопила к концу жизни столь значительную сумму. Однако она обнаружила, что у женщины был богатый дядя в США, который являлся партнером крупной кофейной компании. Он отправлял деньги родителям Леви, а свое состояние в 44 миллиона долларов (3,7 миллиарда рублей по текущему курсу) завещал братьям, дальним родственникам и благотворительным организациям, передает Daily Mirror.
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