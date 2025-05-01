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Британку признали старейшим живущим человеком на планете, пишет Telegraph

Telegraph: британка Кейтерем признана старейшим живущим на планете человеком.

Источник: Hallmark Care Homes

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Жительница Великобритании Этель Кейтерем, возраст которой составляет 115 лет, признана старейшим живущим на планете человеком, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на информацию базы долгожителей LongeviQuest.

Накануне агентство Франс Пресс передавало сообщение о кончине в возрасте 116 лет предыдущей старейшей жительницы планеты, бразильской монахини Ины Канабарру Лукас.

«Британка в возрасте 115 лет, родившаяся в эпоху Эдуарда VII, стала старейшим живущим человеком на планете», — говорится в сообщении газеты.

Как уточняет Telegraph, Кейтерем родилась 21 августа 1909 года. Она является также старейшей жительницей Великобритании в истории и последним человеком, заставшим правление короля Эдуарда VII.