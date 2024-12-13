Британка выманила у государства миллион фунтов и умерла

Кристине Помфри было 65 лет. Она жила в городе Ранкорн в графстве Чешир и в месяц зарабатывала примерно 13 тысяч фунтов — в пять раз больше, чем средний британец. При этом по профессии Кристина была обычной няней.
Откуда же деньги? Во-первых, у Кристины было два паспорта. Во-вторых, она оформила на себя все возможные социальные пособия: по безработице, отсутствию жилья и инвалидности. В запутанной истории разобралась британская газета The Sun.
Мошенница обманывала сразу три разных департамента: по документам она была безработной, без жилья, слепой и нуждалась в инвалидной коляске.
Спустя много лет она попалась благодаря камерам наблюдения: они засняли, как «инвалид» водит машину, гуляет с газетой и даже забирает внуков из школы.
Ранкорнский городской суд установил, что Кристина преувеличила плачевность своего состояния по всем пунктам, и в результате обманом получила от государства более миллиона фунтов.
Несмотря на доказательства, вернуть деньги невозможно: Кристина уже умерла, а недвижимостью она не владела. Все полученные деньги женщина тратила на повседневные нужды, поездки в отпуск и косметические процедуры.
Кристина была арестована, признала вину и просидела в тюрьме 3 года и 8 месяцев. Она также сообщила, что рада, что ее наконец поймали, и что все оставшиеся деньги она отдала на благотворительность.
Что любопытно, у Кристины был муж — Джон Помфри, за которого она вышла в 2005 году. Все это время он был не в курсе мошеннических схем супруги и того, на что она тратит деньги. Мужу Кристина сказала, что она миллионер и владеет семью газетными киосками. Они познакомились на дискотеке.
Она уничтожила мою жизнь, и я ее никогда не прощу. Самая хитрая женщина из всех, что я знал.
По словам мужа, Кристина была очень ярким и живым человеком, а еще очень щедрым — поэтому легко заводила новых друзей. За 21 год брака она ни разу не попросила у мужа денег.
Теперь он чувствует себя обманутым, потому что все эти годы не знал правды: «через пару месяцев после знакомства она купила мне машину, а потом мы провели потрясающий отпуск на Карибских островах. Четыре раза бывали в Доминиканской республике, несколько раз на Мадейре и много где еще».
Мужчина уверен, что Кристина вышла за него только ради второй фамилии: «я несколько раз порывался оплатить хотя бы половину отпуска, но потом сдался. Чувствую себя одураченным».
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