Британка выманила у государства миллион фунтов и умерла

Что любопытно, у Кристины был муж — Джон Помфри, за которого она вышла в 2005 году. Все это время он был не в курсе мошеннических схем супруги и того, на что она тратит деньги. Мужу Кристина сказала, что она миллионер и владеет семью газетными киосками. Они познакомились на дискотеке.