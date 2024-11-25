Британка случайно нашла редкий черный трюфель во время прогулки по лесу

Эмили Пэдгам рассказала, что заметила под сосной необычный гриб во время лесной прогулки с подругой. Женщина выкопала его с помощью старой вилки, которую взяла с кухни, и осознала, что случайно наткнулась на деликатес, который также называют «черным золотом».