Британка случайно нашла редкий черный трюфель во время прогулки по лесу

Эмили Пэдгам рассказала, что заметила под сосной необычный гриб во время лесной прогулки с подругой. Женщина выкопала его с помощью старой вилки, которую взяла с кухни, и осознала, что случайно наткнулась на деликатес, который также называют «черным золотом».
— Честно говоря, я думаю, что это была слепая удача, — заявила Пэдгам в беседе с JamPress.
По словам счастливицы, под черным покрытием гриба, запах которого она описала как землянистый, находилась мякоть, по внешнему виду напоминающая мрамор. Вес найденного черного трюфеля составил 70 граммов — его можно продать за 91 фунт стерлингов.
Дачник Максим Юсин нашел трюфель неподалеку от Киевского шоссе. По его словам, найти редкий гриб ему помогли дикие кабаны, которые перерыли землю в лесу в поисках пропитания и подняли трюфель на поверхность. Юсин отметил, что найденный в Московском регионе деликатес не уступает по вкусу заграничным трюфелям.