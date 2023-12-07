Британка сбросила 46 кг, придумав здоровые версии популярных блюд фастфуда

К своим тридцати годам Джорджия Талк обзавелась стойкой любовью к фастфуду, а вместе с ней и лишними килограммами. Питаясь бургерами и картошкой фри, в 2022 году она увидела на весах цифру 162 и решила, что с излишествами надо прощаться. Но и от обожаемых блюд она не готова была отказаться. В итоге Джорджия нашла необычный выход.

Зависимость от фастфуда быстро обнажила неприятные последствия: над Джорджией часто издевались из-за лишнего веса, в итоге она стала стыдиться себя. Однажды во время полета в Дубай она не могла сходить в туалет, потому что ей было слишком стыдно идти по проходу в самолете. Во время другого полета ей было слишком неловко попросить удлинитель ремня безопасности, потому что стандартный оказался ей мал. А однажды ее заставили сойти с американских горок, потому что на нее не налез ремень для катания. Ну, а о попытках надеть красивую и модную одежду и говорить не стоит.

В конце концов, Джорджия решила, что с нее хватит, и набралась решимости что-то изменить. Девушке пришла в голову любопытная мысль: а что, если заменить фастфуд «более здоровыми» домашними вариациями? И она проявила всё свое кулинарное мастерство.

Британка решила изобрести «здоровые версии» кексов на завтрак, курицы, китайской еды на вынос, а заодно и пиццы, такос, гамбургеров, сырных тостов. В общем, всего того, чем завлекают посетителей рестораны фастфуда.

«Я просто использовала нежирное мясо и заменяла масло и сыр на их обезжиренные версии», — честно призналась Джорджия Талк.

Сократив калории, соль и сахар, девушке удалось за год сбросить 46 килограммов.

Конечно, одним только изменением пищевых привычек дело не обошлось. Она занималась на тренажере, скачала приложение для подсчета калорий, но главное, что ей не пришлось отказываться от любви к еде — скучные и пресные блюда ради фигуры она есть не хотела.

Джорджия признается, что она пока далека от своего идеала, но девушка не опускает рук и формулирует главный принцип похудения так: «Позвольте себе наслаждаться едой, не корите себя, если ошибаетесь, но продолжайте не сдаваться».