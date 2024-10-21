Британка пришла в больницу и стала врачом

Креуэна Здрафкова, 19-летняя жительница Лондона, лечила пациентов в больнице столицы Англии, не имея ни квалификации, ни медицинского образования. Об этом пишет Oddity Central.
Здрафкова всегда мечтала стать врачом и решила, что отсутствие образования не станет проблемой для исполнения ее желания. В апреле 2024 года она надела белый халат, резиновые перчатки и зашла в районную больницу на западе Лондона. В течение дня девушку видели за осмотром медицинских инструментов и даже за введением неизвестного вещества пациенту в машине скорой помощи.
Никто не заметил, что девушка на самом деле не была врачом. Здрафкова была настолько уверена в себе, что на следующий день вернулась в больницу со стетоскопом на шее.
Только в этом месяце Здрафкову, наконец, поймали. Суд приговорил ее к 12 месяцам тюремного заключения условно и 15 дням исправительных работ. Также девушке запретили посещать любые учреждения Национальной службы здравоохранения за исключением чрезвычайных ситуаций.
Ранее мужчину приговорили к тюремному заключению за то, что он проникал к соседям и нюхал их обувь.