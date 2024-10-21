Здрафкова всегда мечтала стать врачом и решила, что отсутствие образования не станет проблемой для исполнения ее желания. В апреле 2024 года она надела белый халат, резиновые перчатки и зашла в районную больницу на западе Лондона. В течение дня девушку видели за осмотром медицинских инструментов и даже за введением неизвестного вещества пациенту в машине скорой помощи.