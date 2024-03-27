Британка приняла помпон за больного ежика и принесла его к врачам

На днях в Ленинградской области спасли настоящую новорожденную балтийскую нерпу. Детеныша обнаружили на берегу Финского залива. Малыш был без матери. Кроха находился на небольшой льдине, прибитой к берегу Копорской губы. Нерпа еще совсем маленькая, ей дней десять от роду, и она не может сама передвигаться и плавать. Заметил детеныша некий Николай Петровичев. Незадолго до инцидента он видел кроху рядом со взрослой особью возле берега.