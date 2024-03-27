Британка приняла помпон за больного ежика и принесла его к врачам

В госпитале для диких животных в Чешире появился необычный пациент, сообщает местный новостной портал CheshireLive. Женщина подобрала ежика. Она увидела его среди дня и решила, что животное нуждается в ветеринарной помощи.
Дикого зверя добрая душа принесла в картонной коробке с едой и водой. Однако специалисты определили, что спасшая ежика женщина ошиблась. На прием к ветеринарам она доставила не заболевшее животное, а пушистый помпон от шапки.
Случай редкий. «Практически всегда» в клинику приносят настоящих животных, говорит волонтер Даниэль Пеберди. Она также напомнила, что численность ежей сокращается. Кроме того, в чем-то принявшая помпон за ежика женщина была права. Это ночные животные. Особи, вышедшие на свет днем, действительно могут быть больны.
На днях в Ленинградской области спасли настоящую новорожденную балтийскую нерпу. Детеныша обнаружили на берегу Финского залива. Малыш был без матери. Кроха находился на небольшой льдине, прибитой к берегу Копорской губы. Нерпа еще совсем маленькая, ей дней десять от роду, и она не может сама передвигаться и плавать. Заметил детеныша некий Николай Петровичев. Незадолго до инцидента он видел кроху рядом со взрослой особью возле берега.
Что могло разлучить малютку с матерью, неизвестно. Возможно, взрослая нерпа не смогла выкормить ребенка на берегу из-за собак, ворон и белохвостых орланов. Кроме того, лед в акватории начал быстро таять, и это тоже могло разлучить семью нерп.
В Фонде друзей балтийской нерпы постараются помочь «новой меховой прелести».