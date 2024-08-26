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Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph.

Источник: UK Parachuting

«Сто двухлетняя ветеран Второй мировой войны стала самой возрастной парашютисткой Великобритании, прыгнувшей из самолета на высоте 7 тысяч футов (2,1 километра — ред.) над Восточной Англией», — говорится в материале издания.

Британка решилась на прыжок с парашютом в честь дня рождения. По ее словам, он был немного страшным, и она крепко зажмурилась в полете.

Женщина была замужем за десантником и в годы Второй мировой войны служила в Женской вспомогательной службе ВМС, уточнят издание.

Газета отмечает, что свой 100-летний юбилей британка отпраздновала за рулем Ferrari, проехав со скоростью более 200 километров в час по трассе Сильверстоун, где проходят гонки «Формулы-1».