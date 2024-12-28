Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британка начала говорить с выраженным итальянским акцентом после инсульта

Женщина уверяет, что никогда не бывала в Италии и не учила итальянский язык.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Алтия Брайден, 58-летняя жительница Лондона (Великобритания) с ямайскими корнями, рассказала, что пережила инсульт и после этого начала говорить с итальянским акцентом, хотя никогда не была в Италии и не изучала местный язык. Врачи поставили ей редкий диагноз — синдром иностранного акцента. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что после инсульта Брайден утратила способность говорить и потеряла чувствительность в верхней правой части тела. При дальнейшем обследовании врачи выяснили, что причиной этому стало повреждение сонной артерии, снабжающей мозг кровью.

Спустя некоторое время, когда врачи устранили проблему, а Брайден восстановилась, она начала замечать некоторые странности. Женщина утверждает, что ее речь «украсил» итальянский акцент, а во время разговоров она внезапно стала использовать восклицания «Mamma Mia» и «Si» (в переводе с итальянского — «да»).

Даже смех у меня стал другим. Я — это не я, как будто кто-то выдает себя за меня. Я чувствую себя клоуном с перевернутой улыбкой, за выступлением которого наблюдают люди.

Алтия Брайден
пережила инсульт и заговорила с итальянским акцентом

Врачи предполагают, что возможная тому причина — синдром иностранного акцента. Это редкое фонологическое нарушение, обычно возникающий вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы или других повреждений головного мозга. Оно приводит к тому, что речь человека воспринимается с иностранным акцентом.

Джулиет Бувери, исполнительный директор Ассоциации по борьбе с инсультом, утверждает, что тот факт, что Брайден смогла говорить после пережитого инсульта, хотя и с итальянским акцентом — настоящее чудо. По ее словам, каждый день в Великобритании более 240 человек сталкиваются с катастрофическими последствиями инсульта вроде неспособности двигаться, видеть, говорить или даже глотать.

Ранее рассказывали, как мужчина выиграл чемпионат по Скрэбблу на испанском, не зная язык.