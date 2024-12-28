Британка начала говорить с выраженным итальянским акцентом после инсульта

Алтия Брайден, 58-летняя жительница Лондона (Великобритания) с ямайскими корнями, рассказала, что пережила инсульт и после этого начала говорить с итальянским акцентом, хотя никогда не была в Италии и не изучала местный язык. Врачи поставили ей редкий диагноз — синдром иностранного акцента. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что после инсульта Брайден утратила способность говорить и потеряла чувствительность в верхней правой части тела. При дальнейшем обследовании врачи выяснили, что причиной этому стало повреждение сонной артерии, снабжающей мозг кровью.
Спустя некоторое время, когда врачи устранили проблему, а Брайден восстановилась, она начала замечать некоторые странности. Женщина утверждает, что ее речь «украсил» итальянский акцент, а во время разговоров она внезапно стала использовать восклицания «Mamma Mia» и «Si» (в переводе с итальянского — «да»).
Даже смех у меня стал другим. Я — это не я, как будто кто-то выдает себя за меня. Я чувствую себя клоуном с перевернутой улыбкой, за выступлением которого наблюдают люди.
Врачи предполагают, что возможная тому причина — синдром иностранного акцента. Это редкое фонологическое нарушение, обычно возникающий вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы или других повреждений головного мозга. Оно приводит к тому, что речь человека воспринимается с иностранным акцентом.
Джулиет Бувери, исполнительный директор Ассоциации по борьбе с инсультом, утверждает, что тот факт, что Брайден смогла говорить после пережитого инсульта, хотя и с итальянским акцентом — настоящее чудо. По ее словам, каждый день в Великобритании более 240 человек сталкиваются с катастрофическими последствиями инсульта вроде неспособности двигаться, видеть, говорить или даже глотать.
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