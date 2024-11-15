Британка набила третью татуировку в 99 лет

Дочь Хильды Барбара, которой сейчас 75, жалеет, что мать скрыла от нее решение набить татуировки, но уверена, что все равно не смогла бы ее переубедить: «Она не рассказала ничего даже когда я вернулась — просто через несколько недель сняла при мне свитер, и я все увидела».