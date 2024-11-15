Британка набила третью татуировку в 99 лет

В 2019 году Хильда Уэст, жительница британского Кенилворта, решила набить себе на запястье татуировки с инициалами мужа Эрнеста и сына Дэвида. Спустя пять лет женщина решила сделать еще одну татуировку: 10-сантиметровую бабочку на предплечье. Необычное в этой истории только одно: Хильде 99 лет. Свое столетие в феврале следующего года она планирует отметить четвертой татуировкой.
Раньше Хильда работала на государственной службе, но давно вышла на пенсию и успела понянчить не только внуков, но и правнуков. Первой татуировкой она решила увековечить память почившего мужа. Процесс Хильде так понравился, что ей тут же захотелось повторить.
Подробно историю активной прабабушки рассказал сайт The Warwickshire World.
Хильда объясняет, что всегда хотела попробовать татуировки, но собралась только в преклонном возрасте. Вместе с мужем она прожила 70 лет и всегда хотела сделать что-нибудь в память о нем.
Третью татуировку Хильда сделала уже втайне от родных: дочка отругала ее за предыдущие, поэтому героиня дождалась, пока та не уедет на каникулы в Испанию. Бабочка выбрана неслучайно: ее муж Эрнест очень любил бабочек.
«Было совсем не больно, так что на столетие я хочу еще одну — наверное, набью павлина», — делится Хильда.
Старушка объясняет, что татуировки каждый день приносят ей радость: она замечает их и всякий раз вспоминает мужа и сына.
Дочь Хильды Барбара, которой сейчас 75, жалеет, что мать скрыла от нее решение набить татуировки, но уверена, что все равно не смогла бы ее переубедить: «Она не рассказала ничего даже когда я вернулась — просто через несколько недель сняла при мне свитер, и я все увидела».
Дочь говорит, что больше не станет отговаривать маму от новых татуировок, раз уж те делают ее такой счастливой: «наверняка она самый пожилой клиент тату-салонов во всей стране».
Менеджер дома престарелых, в котором сейчас живет Хильда, сказала, что сотрудники хотят собрать пожертвования и оплатить четвертую татуировку старушке в качестве подарка на столетие: «ее дочь переживает из-за того, что это лишние расходы, поэтому мы решили взять оплату на себя».
Линда остановилась в доме престарелых ненадолго, чтобы оправиться после небольшой травмы — но потом так сдружилась с персоналом и постояльцами, что живет там уже шестой год.
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