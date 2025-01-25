Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

Ядерный комплекс «Селлафилд» располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. По информации Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за время разработки ядерного оружия и ввезенные из-за рубежа.