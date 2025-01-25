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Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса «Селлафилд», об этом заявило Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA).

Источник: Reuters

Ядерный комплекс «Селлафилд» располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. По информации Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за время разработки ядерного оружия и ввезенные из-за рубежа.

«Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) приветствует сегодняшнее стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде…», — говорится в заявлении кабмина Британии.

NDA пообещало найти безопасный способ захоронения отходов. В будущем кабмин намерен получить разрешение на реализацию программы по переработке ядерных отходов.

Как пишет Telegraph, решение захоронить плутоний столкнулось с критикой. В частности, источник издания в атомной отрасли Соединенного королевства назвал этот шаг «исключительно глупым и недальновидным», подчеркнув, что сравнив подобные меры с вандализмом.