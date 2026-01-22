Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Великобритания оказала содействие ВМС Франции, задержавшим шедший из Мурманска танкер. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.
По его словам, поддержка британских королевских ВМС заключалась в отслеживании и мониторинге судна при его прохождении через Гибралтарский пролив. Для этого был задействован патрульный корабль британских ВМС HMS Dagger.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из РФ. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем он был сопровожден на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование.