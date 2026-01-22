Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из РФ. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем он был сопровожден на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование.