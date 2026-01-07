Британия помогала задерживать танкер под российским флагом

ВС страны задействовали разведывательные самолеты для отслеживания судна. Ранее The Times писала, что Великобритания, Ирландия, США и Франция задействовали авиацию для наблюдения за «Маринера» в Атлантическом океане.
Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200−300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.
США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.