Британия берет под колпак военную сферу Казахстана

В мае МИД Казахстана сообщил, что заместитель главы ведомства Роман Василенко на встрече с замминистра обороны Великобритании Верноном Кокером обсудил взаимодействие Астаны и Лондона в сфере безопасности, обороны и миротворчества. Также стороны коснулись темы участия Казахстана в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Напомним, военные из азиатской республики принимают участие в таких миссиях с 2014 года.