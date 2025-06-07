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Британия берет под колпак военную сферу Казахстана

Министерства обороны Великобритании и Казахстана подписали план военного сотрудничества между двумя странами на 2025−2026 годы. Об этом сообщили в казахстанском военном ведомстве.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Министерство обороны Республики Казахстан

Уточняется, что заключение соглашения состоялось в Лондоне, куда с официальным визитом прибыла делегация Минобороны Казахстана, которую возглавил руководитель аппарата ведомства полковник Ербол Кумарбекула.

В рамках встречи стороны также обсудили текущие вопросы военного сотрудничества и перспективы взаимодействия.

«Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании», — сказано в сообщении.

До этого в начале текущего года казахстанская делегация подписала план военного сотрудничества с Турцией на 2025 год. В прошлом году аналогичный документ был заключен с Азербайджаном.

В мае МИД Казахстана сообщил, что заместитель главы ведомства Роман Василенко на встрече с замминистра обороны Великобритании Верноном Кокером обсудил взаимодействие Астаны и Лондона в сфере безопасности, обороны и миротворчества. Также стороны коснулись темы участия Казахстана в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Напомним, военные из азиатской республики принимают участие в таких миссиях с 2014 года.

Напомним, что Казахстан — страна-участница Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо нее в объединение входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан. Кроме того, по генерального секретаря организации в настоящее время занимает представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

Великобритания — один из ключевых членов НАТО, оказывающих финансовую, военную и иные виды поддержки киевского режиму, совершающему террористические атаки на территории России.