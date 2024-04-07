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Британец за год пробежал через всю Африку с юга на север

Гражданин Великобритании Расс Кук потратил почти год, чтобы пробежать через весь Африканский континент с юга на север. Об этом 7 апреля сообщает телеканал Sky News.

Источник: Freepik

«Британец, известный как Hardest Geezer, завершил пробежку через всю Африку после изнурительного испытания, которое заняло почти год», — передает телеканал.

Он начал путешествие 22 апреля 2023 года в самой южной точке африканского континента, от мыса Игольный, и пересек финишную черту в Тунисе в это воскресенье, 7 апреля. Мужчина пробежал 16 тыс. км и прошел через 16 государств, отмечается в публикации.

«Всё было хорошо, я немного устал», — сказал Кук Sky News после того, как искупался в океане.

В результате мужчина собрал £600 тыс. фунтов стерлингов (около 70,2 млн рублей), которые пойдут на благотворительность.

За время пробежки он столкнулся не только с изнурительной жарой и физическим истощением, но и с ограблением. В Анголе Кука и его команду ограбили — у них отобрали фотоаппараты, телефоны и паспорта, угрожая при этом оружием, сообщил телеканал.

Ранее, 27 января, в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби началась экспедиция российского путешественника Федора Конюхова с предпринимателем Иваном Молчановым и другими членами российско-арабской команды, которые заявили о намерении пересечь Объединенные Арабские Эмираты в течение двух недель на верблюдах. Караван состоял из 10 животных, путешественники прошли через все семь эмиратов и завершили путь в самом северном, в Рас-Аль-Хайме 7 февраля.