Британец за год пробежал через всю Африку с юга на север

За время пробежки он столкнулся не только с изнурительной жарой и физическим истощением, но и с ограблением. В Анголе Кука и его команду ограбили — у них отобрали фотоаппараты, телефоны и паспорта, угрожая при этом оружием, сообщил телеканал.