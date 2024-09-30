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Британец вырастил самый крупный корнеплод, побив мировой рекорд

Корнеплод сельдерея, представленный жителем Великобритании на выставке в Малверне, весит около 6 кг. Это — абсолютный рекорд.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Graham Barratt

На ежегодной осенней выставке в Малверне (Великобритания) британец продемонстрировал почти 6-килограммовый корнеплод сельдерея. 26 сентября 2024 года Грэм Барратт (Graham Barratt), житель английского города Глостер, получил подтверждение от Книги рекордов Гиннесса, что выращенный корнеплод побил мировой рекорд.

Известно, что Барратт также привез на осеннюю выставку в Малверне и другие овощи-гиганты. В их числе был огурец-гигант, который почти стал вторым «рекордсменом». Сообщается, что он весил чуть более 13 кг, и до того, чтобы установить новый рекорд, ему не доставало около 450 г. Такую «неприятность» Барратт объяснил тем, что​​ «временами этот бизнес бывает жестоким».

Ранее рассказывали, что в Книгу рекордов Гиннесса попал дом в виде слона, расположенный в Подмосковье. Стоит он, кстати, 78 млн рублей.