Британец вырастил самый крупный корнеплод, побив мировой рекорд

Известно, что Барратт также привез на осеннюю выставку в Малверне и другие овощи-гиганты. В их числе был огурец-гигант, который почти стал вторым «рекордсменом». Сообщается, что он весил чуть более 13 кг, и до того, чтобы установить новый рекорд, ему не доставало около 450 г. Такую «неприятность» Барратт объяснил тем, что​​ «временами этот бизнес бывает жестоким».