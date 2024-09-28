Британец устроил пивной тур в знак протеста против налога на пиво

Джей Чан полагает, что на пивной тур у него уйдет около 20 лет и несколько тысяч фунтов (и это только на напитки). Мужчине нужна материальная поддержка, поэтому он запустил проект краудфандинга. Британец уже собрал более 2 000 фунтов стерлингов.