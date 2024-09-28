Британец устроил пивной тур в знак протеста против налога на пиво

Джей Чан из Великобритании решил устроить пивной тур. Он хочет выпить по пинте пива в каждом парламентском округе страны. Британец планирует посетить порядка 650 баров. Так мужчина надеется привлечь внимание общественности к проблеме налогов на еду и напитки в заведениях.
Джей Чан полагает, что на пивной тур у него уйдет около 20 лет и несколько тысяч фунтов (и это только на напитки). Мужчине нужна материальная поддержка, поэтому он запустил проект краудфандинга. Британец уже собрал более 2 000 фунтов стерлингов.
Мужчина публикует в Сети видео из пабов, и ролики очень интересны интернет-пользователям. На данный момент Джей Чан посетил пабы в 16 округах, пишет Fox News.
Есть мнение, что пиво менее вредно, чем крепкие спиртные напитки. Однако недавно исследователи пришли к противоположному выводу.