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Британец устроил пивной тур в знак протеста против налога на пиво

Он планирует обойти более 600 заведений. На это у него уйдет два десятилетия.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SWNS

Джей Чан из Великобритании решил устроить пивной тур. Он хочет выпить по пинте пива в каждом парламентском округе страны. Британец планирует посетить порядка 650 баров. Так мужчина надеется привлечь внимание общественности к проблеме налогов на еду и напитки в заведениях.

Джей Чан полагает, что на пивной тур у него уйдет около 20 лет и несколько тысяч фунтов (и это только на напитки). Мужчине нужна материальная поддержка, поэтому он запустил проект краудфандинга. Британец уже собрал более 2 000 фунтов стерлингов.

Мужчина публикует в Сети видео из пабов, и ролики очень интересны интернет-пользователям. На данный момент Джей Чан посетил пабы в 16 округах, пишет Fox News.

Есть мнение, что пиво менее вредно, чем крепкие спиртные напитки. Однако недавно исследователи пришли к противоположному выводу.