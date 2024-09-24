Британец пять дней жарил сосиски у дороги, чтобы приманить сбежавшую чихуахуа

В Великобритании хозяин сбежавшей чихуахуа в течение пяти дней жарил сосиски на обочине у оживленной дороги, чтобы приманить питомца. Лиам Эниш объяснил свой необычный поступок тем, что его собака Пенни «очень любит поесть», поэтому запах сосисок должен был привлечь ее.
Сообщается, что Пенни сбежала во время ежедневной прогулки, погнавшись за мотоциклом. В течение многих дней Эниш пытался отыскать питомца, однако все попытки были напрасными.
Чтобы вернуть чихуахуа домой, изобретательный хозяин решил подойти к ситуации нестандартно: вместе с приятелем они разбили лагерь на обочине оживленной дороги, где собака убежала, и в течение пяти дней жарили там сосиски.
Через одиннадцать дней после пропажи, чихуахуа, наконец, «откликнулась» на запах любимого угощения, и воссоединилась с семьей. Счастливый Эниш даже сделал татуировку, чтобы отпраздновать приключение Пенни и ее возвращение домой. На ней, кстати, изображена сама Пенни, сосиски и НЛО, символизирующее день, когда собака пропала. Кажется, что шалость удалась.
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