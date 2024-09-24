Британец пять дней жарил сосиски у дороги, чтобы приманить сбежавшую чихуахуа

Через одиннадцать дней после пропажи, чихуахуа, наконец, «откликнулась» на запах любимого угощения, и воссоединилась с семьей. Счастливый Эниш даже сделал татуировку, чтобы отпраздновать приключение Пенни и ее возвращение домой. На ней, кстати, изображена сама Пенни, сосиски и НЛО, символизирующее день, когда собака пропала. Кажется, что шалость удалась.