Британец хочет купить городскую свалку

Джеймс Хауэллс — айти-специалист из Ньюпорта. Он увлекся биткоинами еще когда о криптовалюте мало кто слышал, и смог накопить неплохую сумму до того, как они выросли в цене — по текущему курсу он владеет биткоинами на 600 миллионов фунтов (70 миллиардов рублей).
Однако, беда подстерегала мужчину в неожиданном месте: девушка Джеймса случайно перепутала пакет с жестким диском с мусором и выкинула его — а когда мужчина спохватился, его уже увез мусоровоз.
С тех пор Джеймс неоднократно проникал на городскую свалку и пытался найти жесткий диск, но его каждый раз выдворяла охрана. Как события развивались дальше, рассказала газета The Guardian.
Городской совет объявил о планах отдать часть территории свалки под солнечную электростанцию, а остальную территорию закрыть. Джеймс воспринял информацию тяжело: «я был уверен, что свалку закроют в ближайшие несколько лет, потому что она почти заполнена, но не думал, что это случится так скоро».
Мужчине стало очевидно, что, если планы совета воплотятся в жизнь, он уже никогда не найдет кошелек, и Джеймс сделал то единственное, что ему оставалось: предложил купить у города всю свалку целиком.
Джеймс объяснил, что уже заручился поддержкой инвесторов, с которыми готов разделить сумму, и надеется на положительный ответ от городского совета.
Ранее он добивался права искать жесткий диск на свалке в суде и даже предлагал городу разделить найденные деньги, но на все предложения Джеймса власти отвечали, что свалка не является его личной собственностью, и он не вправе использовать ее для решения личных проблем. Теперь, если сделка состоится, такое право у него точно появится.
Ранее рассказывали про криптоинвестора из США, который устроил настоящую охоту за сокровищами с закопанными кладами.