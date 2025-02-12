Британец хочет купить городскую свалку

Ранее он добивался права искать жесткий диск на свалке в суде и даже предлагал городу разделить найденные деньги, но на все предложения Джеймса власти отвечали, что свалка не является его личной собственностью, и он не вправе использовать ее для решения личных проблем. Теперь, если сделка состоится, такое право у него точно появится.