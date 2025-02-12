Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британец хочет купить городскую свалку

Он потерял на ней жесткий диск с биткоинами и пытается сделать так, чтобы никто не мешал их искать.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Dimitris Legakis/Athena Pictures

Джеймс Хауэллс — айти-специалист из Ньюпорта. Он увлекся биткоинами еще когда о криптовалюте мало кто слышал, и смог накопить неплохую сумму до того, как они выросли в цене — по текущему курсу он владеет биткоинами на 600 миллионов фунтов (70 миллиардов рублей).

Однако, беда подстерегала мужчину в неожиданном месте: девушка Джеймса случайно перепутала пакет с жестким диском с мусором и выкинула его — а когда мужчина спохватился, его уже увез мусоровоз.

С тех пор Джеймс неоднократно проникал на городскую свалку и пытался найти жесткий диск, но его каждый раз выдворяла охрана. Как события развивались дальше, рассказала газета The Guardian.

Городской совет объявил о планах отдать часть территории свалки под солнечную электростанцию, а остальную территорию закрыть. Джеймс воспринял информацию тяжело: «я был уверен, что свалку закроют в ближайшие несколько лет, потому что она почти заполнена, но не думал, что это случится так скоро».

Мужчине стало очевидно, что, если планы совета воплотятся в жизнь, он уже никогда не найдет кошелек, и Джеймс сделал то единственное, что ему оставалось: предложил купить у города всю свалку целиком.

Джеймс объяснил, что уже заручился поддержкой инвесторов, с которыми готов разделить сумму, и надеется на положительный ответ от городского совета.

Ранее он добивался права искать жесткий диск на свалке в суде и даже предлагал городу разделить найденные деньги, но на все предложения Джеймса власти отвечали, что свалка не является его личной собственностью, и он не вправе использовать ее для решения личных проблем. Теперь, если сделка состоится, такое право у него точно появится.

Ранее рассказывали про криптоинвестора из США, который устроил настоящую охоту за сокровищами с закопанными кладами.