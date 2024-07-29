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Британец 41 год не мог получить диплом из-за долга за попугая

Выпускник отказывался платить за устроенный птицей дебош в общежитии.

Источник: Университет Бристоля

Джонни Клотье, который 41 год назад закончил Бристольский университет, все-таки получил диплом. Документ об окончании вуза он не мог получить с 1983-го из-за неоплаченного счета за попугая, который жил в общежитии. Об этом сообщает The Guardian.

Изучавший архитектуру в Бристольском университете Джонни Клотье должен был окончить учебное заведение вместе со своими сверстниками в 1983 году. Однако его сосед по квартире оставил попугая без присмотра, и птица разгромила общежитие. Студенты нашли другое жилье, но им все равно пришлось вносить плату за последний семестр в общежитии в размере £64,80, которую Клотье отказался платить.

Согласно старому правилу, студентам с неоплаченными счетами не разрешалось заканчивать учебу. Спустя 41 год университет решил отменить законопроект, что позволило Клотье получить диплом вместе с его 21-летним сыном Картером, который закончил факультет биологии.

Семья Клотье теперь может гордиться тем, что все ее члены окончили Бристольский университет. В разговоре с изданием Джонни с теплотой вспоминает годы, проведенные в университете. Именно там он познакомился со своей женой Хелен, которая изучала русский и французский языки.