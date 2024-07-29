Британец 41 год не мог получить диплом из-за долга за попугая

Изучавший архитектуру в Бристольском университете Джонни Клотье должен был окончить учебное заведение вместе со своими сверстниками в 1983 году. Однако его сосед по квартире оставил попугая без присмотра, и птица разгромила общежитие. Студенты нашли другое жилье, но им все равно пришлось вносить плату за последний семестр в общежитии в размере £64,80, которую Клотье отказался платить.