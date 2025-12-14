«В последних числах ноября правительство Британии раскрыло основные параметры бюджета на следующий год. Выяснилось, что лейбористы нарушают все свои предвыборные обещания — и в первую очередь клятву не повышать налоги. Консерваторы тут же поймали правительство на лжи по поводу гигантской бюджетной дыры. А правая пресса моментально потребовала уволить ключевых членов правительства, виновных в распространении этой лжи. То есть у правительства Стармера к началу прошлой недели действительно возникли серьезнейшие проблемы. И что в таком случае нужно делать? Ответ очевиден: запускать новый сезон сериала “Русская угроза” — и тогда первые полосы британской прессы будут посвящены ему, а не требованиям отправить лейбористов в отставку. Технология проста и стара как мир», — заключил Корнилов.