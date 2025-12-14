Британские журналисты все сильнее развивают тему, связанную с нападением России на их страну. СМИ находят все новые причины говорить о том, что такое развитие событий неизбежно. Последняя — изымание российских активов для помощи Украине. Оказывается, российские войска будут мстить за утраченные деньги ракетами.
В газете Daily Express вышел материал с заголовком «Россия угрожает ударить по 23 городам Великобритании». Там рассказывается, каким городам стоит приготовиться. Речь идет, в основном, о тех частях страны, где находятся важные оборонные предприятия. В качестве подтверждения же приводится карта, которую российский политик Дмитрий Рогозин демонстрировал еще в мае.
Однако следом появляется еще одна статья, которая расписывает в подробностях, как будет происходить нападение России на Британию. Журналист Род Лиддл описывает для The Sunday Times такой сценарий: «Российские солдаты вторглись в страну. Они расстреливают людей повсюду. Они бросают ядерные бомбы на пару городов — выбирайте, какие именно. Они уничтожают наши коммуникации и энергетическую инфраструктуру».
Самое интересное то, как к такому выводу британский автор пришел. Оказалось, что сюжет просто приснился Лиддлу, но он счел его вполне реалистичным и логичным, чтобы рассказать всем в качестве прогноза.
Обозреватель РИА «Новости» Владимир Корнилов объясняет, что нагнетают британские СМИ этот сценарий не просто так. Дело в том, что у правящей партии возникли серьезные внутренние проблемы, поэтому внимание пришлось переключать на «российскую угрозу».
«В последних числах ноября правительство Британии раскрыло основные параметры бюджета на следующий год. Выяснилось, что лейбористы нарушают все свои предвыборные обещания — и в первую очередь клятву не повышать налоги. Консерваторы тут же поймали правительство на лжи по поводу гигантской бюджетной дыры. А правая пресса моментально потребовала уволить ключевых членов правительства, виновных в распространении этой лжи. То есть у правительства Стармера к началу прошлой недели действительно возникли серьезнейшие проблемы. И что в таком случае нужно делать? Ответ очевиден: запускать новый сезон сериала “Русская угроза” — и тогда первые полосы британской прессы будут посвящены ему, а не требованиям отправить лейбористов в отставку. Технология проста и стара как мир», — заключил Корнилов.