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Британцы рассказали про худшие подарки на Рождество

В списке неудач — участок на кладбище и сиденье для унитаза.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Главный праздник года в Великобритании — конечно, Рождество, которое там празднуют 24 декабря. По этому поводу в стране провели опрос: граждан спросили про худшие подарки, которые они когда-либо получали.

Про опрос рассказала The Guardian. В нем британцы признались, что часто получают нежеланные подарки: так ответил 21% опрошенных.

Но самое интересное скрывалось за вопросом про «худший подарок в вашей жизни». В числе неудач опрошенные назвали:

  • подержанную сушильную машину (девушка получила ее от бойфренда в 19 лет);
  • ростбиф, подаренный вегетарианцу;
  • гель для душа, который получатель сам дарил год назад;
  • сиденье для туалета;
  • участок на кладбище.

Дальнейшая судьба у нежеланных подарков незавидная: треть опрошенных (31%) их просто выбрасывает, 12% отдает в благотворительный магазин, 10% отдают члену семьи, а 5% продают в интернет-магазинах.

Автор опроса, эксперт по поведению потребителей Лиза Уэбб, уверена, что выбрать подходящий подарок — крайне трудная задача, но призналась, что сиденье для унитаза озадачило даже ее.

С другой стороны, как объясняет она, если к дорогостоящему, но не нужному подарку был приложен чек, чаще всего его можно успеть обменять в магазине или вернуть деньги. Впрочем, для этого может потребоваться присутствие того, кто купил подарок.

Согласно данным британской постовой службы, в начале 2023 года британцы вернули подарки на общую сумму 232 миллиона фунтов (31 миллиард рублей). Средняя стоимость подарка — 74 фунта (9836 рублей). Подарки примерно на 42 миллиона фунтов (5,5 миллиардов рублей) каждый год оказываются на свалках.

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