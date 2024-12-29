Британцы рассказали про худшие подарки на Рождество

Главный праздник года в Великобритании — конечно, Рождество, которое там празднуют 24 декабря. По этому поводу в стране провели опрос: граждан спросили про худшие подарки, которые они когда-либо получали.
Про опрос рассказала The Guardian. В нем британцы признались, что часто получают нежеланные подарки: так ответил 21% опрошенных.
Но самое интересное скрывалось за вопросом про «худший подарок в вашей жизни». В числе неудач опрошенные назвали:
- подержанную сушильную машину (девушка получила ее от бойфренда в 19 лет);
- ростбиф, подаренный вегетарианцу;
- гель для душа, который получатель сам дарил год назад;
- сиденье для туалета;
- участок на кладбище.
Дальнейшая судьба у нежеланных подарков незавидная: треть опрошенных (31%) их просто выбрасывает, 12% отдает в благотворительный магазин, 10% отдают члену семьи, а 5% продают в интернет-магазинах.
Автор опроса, эксперт по поведению потребителей Лиза Уэбб, уверена, что выбрать подходящий подарок — крайне трудная задача, но призналась, что сиденье для унитаза озадачило даже ее.
С другой стороны, как объясняет она, если к дорогостоящему, но не нужному подарку был приложен чек, чаще всего его можно успеть обменять в магазине или вернуть деньги. Впрочем, для этого может потребоваться присутствие того, кто купил подарок.
Согласно данным британской постовой службы, в начале 2023 года британцы вернули подарки на общую сумму 232 миллиона фунтов (31 миллиард рублей). Средняя стоимость подарка — 74 фунта (9836 рублей). Подарки примерно на 42 миллиона фунтов (5,5 миллиардов рублей) каждый год оказываются на свалках.
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