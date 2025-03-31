Британцы предпочтут увольнение возвращению в офисы на полную неделю

Главным фактором желания больше работать из дома 77% специалистов называют стоимость проезда до места работы. 66% работодателей опасаются негативных последствий, если они будут заставлять сотрудников возвращаться на полную неделю в офис. И 52% компаний говорят, что продуктивность тех, кто работает из офиса, и тех, кто работает из дома, одинакова. Тем не менее 25% участвовавших в опросе компаний уже призвали сотрудников почаще бывать в офисе.